Subjektiv: Pomembno je zaslužiti

Jutri bo padla zavesa na olimpijskih igrah (OI) v Tokiu, z naskokom najbolj nenavadnih in nenormalnih v zgodovini moderne dobe. Zaradi pandemije koronavirusa so bile najprej preložene za eno leto in zdaj nosijo »napačno« letnico 2020, potekajo brez domačih in tujih gledalcev (prvič v zgodovini), v 14-milijonskem mestu, ki že nekaj tednov živi v izrednih razmerah, in v državi s komaj 10-odstotno precepljenostjo.