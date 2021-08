Spremenjen režim dostopa do mejnih prehodov

Letos se je na seznamu poleti zelo obremenjenih mejnih prehodov znašel tudi mejni prehod Novokračine nedaleč od Jelšan. Ker so kolone vozil popolnoma blokirale dostop lokalnemu prebivalstvu, je Direkcija RS za infrastrukturo pretekli konec tedna izvedla monitoring dogajanja na krožnem križišču v Ilirski Bistrici, na križišču pred mejnim prehodom Jelšane ter na križišču državnih cest v naselju Novokračine. Na podlagi zbranih podatkov so po sestanku s policijo ter predstavniki občine Ilirska Bistrica določili nov prometni režim za dostop do mejnega prehoda Novokračine in Jelšane. Tako bo v Ilirski Bistrici ves tranzitni promet iz smeri Postojne proti Hrvaški in obratno usmerjen na glavno cesto proti prehodu Jelšane. Tranzitni promet od prehoda Novokračine do Ilirske Bistrice pa bo potekal le po regionalni cesti prek Zabič. Torej bo pri tem mejnem prehodu prepovedano zavijanje levo na glavno cesto proti Ilirski Bistrici. Te omejitve ne veljajo za lokalni promet.