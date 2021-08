Lažja komunikacija ali tiha prevara?

Notranje ministrstvo poskuša z novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije uzakoniti uporabo detektorja laži znotraj policije in črtati obveznost policistov, da občane poučijo o njihovi pravici do prostovoljnega in anonimnega sodelovanja s policijo. Hkrati želi zadostiti zahtevam ustavnega sodišča pri vpeljavi avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic.