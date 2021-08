“Matt Damon je neumen”

Zadnji dnevi niso dobri dnevi za igralca Matta Damona. Najprej je oskarjevca napadla Amanda Knoxx. Američanka, ki je bila leta 2007 v Italiji obsojena za umor svoje sostanovalke Meredith Kercher in nato osem let pozneje tudi pomiloščena, meni, da sta Damon in režiser Tom McCarthy, ki sta po njeni zgodbi posnela film Stillwater, imela korist od njene krivične obsodbe za umor, nato pa se je Damon, ko je promoviral film, zapletel v novo afero. V pogovoru za The Sunday Times je namreč izjavil, da je šele pred kratkim upokojil gejevsko žaljivko. Za to, da jo je nehal govoriti, je zaslužna hči, ki se je razjezila, ko jo je uporabil v njeni navzočnosti.