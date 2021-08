Do sredine letošnjega julija se je na slovenskih cestah zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1335 prometnih nesreč, kar je sicer pet odstotkov manj kot v istem obdobju lani, a je v njih umrlo kar 26 oseb – ena manj kot lani v vsem letu. Največ žrtev, kar sedem, je bilo voznikov motornih koles, pet je bilo voznikov avtomobilov, štiri žrtve so bili pešci, ki niso zakrivili nesreče, še štirje so bili vozniki tovornih vozil, dva potnika ter po en voznik mopeda, štirikolesnika, traktorja ter en kolesar. Policisti so do 20. julija letos obravnavali 74.522 kršitev cestnoprometnih predpisov s področja hitrosti vožnje, kar je skoraj tretjina vseh.

Prehitri in še pijani

Skoraj polovica omenjenih nesreč, 660, se je zgodila konec tedna, med petkom in nedeljo, tretjina (tudi tistih s smrtnimi žrtvami) ponoči. Med povzročitelji nesreč, nastalih zaradi neprilagojene hitrosti, izstopajo vozniki, stari od 25 do 34 let. Ti so namreč povzročili 306 nesreč, med njimi sedem s smrtnim izidom. Sledita starostni skupini od 45 in 54 let, v kateri so povzročili šest smrtnih nesreč, ter nad 64 let, v kateri so povzročili štiri smrtne nesreče. »Še posebej zbuja skrb, da so bili v kar sedmih nesrečah s smrtnim izidom udeleženi vozniki, ki so ob neprilagojeni hitrosti vozili še pod vplivom alkohola,« so statistiko komentirali v agenciji za varnost prometa (AVP). Dva od teh povzročiteljev sta bila stara 22 let, po eden pa 25, 32, 45, 63 in 65 let. Hitrost in alkohol tako še naprej ostajata med najpogostejšimi vzroki nesreč z najhujšimi posledicami.