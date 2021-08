Pozabil otroka Po vsakem opravku je dobro preveriti, ali imamo vse, kar potrebujemo, da slučajno ne bi kje česa pozabili. Denimo denarnice na pultu po plačilu bencina ali mobilnega telefona, če smo bolj pozabljive sorte. Taki primeri niso redki, ljudje recimo med dvigom na bankomatu v reži celo pozabijo denar! Nekateri pa še kaj pomembnejšega… Neki starš je pred dnevi na bencinski postaji na avtocestnem počivališču po točenju goriva namreč pozabil starejšega otroka. Ta je šel na stranišče, odrasli pa ni opazil, da se je odpeljal brez njega. A konec dober, vse dobro. Ko je bila na kraju dogodka že policija, se je na bencinsko postajo pripeljal že tudi roditelj in prevzel svoj podmladek. Pred vsakim začetkom vožnje vendarle preverite, ali je v vozilu vse, kar mora biti, svetujejo na policiji, kjer se s takimi primeri ne srečujejo pogosto.

Lačni in žejni vlomilci Neznansko lačni, žejni in še bolj nepotrpežljivi so bili nepridipravi, ki so zadnji teden vlamljali v različne objekte in aparate, da bi utišali kruljenje v želodcih. Prvi, ki ga je žeja očitno hitro minila, je neki večer vlomil v prostore pivovarne v Bovcu. Z vrat je odstranil komarnik in vstopil, a očitno vseeno ni bil tako zelo žejen (ali pa mu po grlu lažje teče vino?), saj je ukradel le 200 evrov gotovine in izginil v temi. Drugi se je sredi Nove Gorice znesel nad avtomatom za pice! Neke julijske noči je poškodoval elektroniko stroja in za seboj pustil za 400 evrov škode. Ali se je dokopal do hrane, ne vemo. Na Ajdovskem pa se je nepridiprav lotil avtomata za napitke. Naredil je za okoli dva tisoč evrov škode, s seboj pa odnesel za nekaj deset evrov kovancev.

Prevrnil jo je z ležalnika Tudi letos na hrvaških plažah ne gre brez drame. Na nekaterih sredi noči (menda tudi že okoli štirih zjutraj!) še vedno nastavljajo brisače, da si z njimi za čez dan rezervirajo prostor v senci, na drugih ležalnike celo pribijajo v tla, da jim jih nihče ne bi mogel premakniti. Incidentov je veliko, v enega pa je bila vpletena 30-letna Slovenka. Kaj naj bi žalega storila nesramnemu Slovaku, ni jasno, jo je pa 61-letnik na plaži pri Starigradu z ležalnika prekucnil na trda tla. Poškodovana ni bila, policisti pa so ugotovili, da je Slovaka k dejanju gnal alkohol, saj je bil močno pijan. Z njimi se je družil do streznitve, zaradi kršenja javnega reda in miru pa se oglasil še pri sodniku za prekrške.

Ravs babic Hrvatom so se zaradi vročine začeli kisati možgani. V Zagrebu sta se sredi ulice stepli starejši gospe, ena stara 74, druga 83. Razlog za spopad naj bi bil nerešen spor iz preteklosti, ki pa mu hrvaški novinarji niso uspeli priti do dna. Mlajša od gospa se je v starejšo zakadila z nekim lesenim predmetom in jo tako hudo poškodovala, da so jo odpeljali v bolnišnico. Iz Umaga pa poročajo o še bolj krvavem prepiru – študenta novinarstva je najprej s sočnimi žaljivkami verbalno, nato pa še fizično napadel delavec lokalnega vodnega parka. Mladenič se je med nočnim kopanjem s prijateljema namreč skušal podrsati po napihljivem toboganu, kar je razbesnelo delavca. Fanta je z veslom večkrat udaril po glavi, pa čeprav se je ta takoj umaknil stran od vodnih igral. Glavo naj bi mu skoraj razčesnil, rano so mu zaprli s štirimi šivi. Preiskava je pokazala, da je bil agresivni napadalec nekdanji policist.