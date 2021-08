Pripadniki španske civilne garde in portugalske nacionalne garde so ob podpori Evropske agencije za varnost hrane (ASAE) in Evropskega policijskega urada (Europol) razbili mrežo kriminalcev, ki so trgovine ob špansko-francoski meji zalagali s ponaredki oblačil, čevljev, modnih dodatkov in drugih luksuznih izdelkov. 21. julija so v organizirani akciji izvedli trinajst hišnih preiskav, v katerih so aretirali osem ljudi, dodatnih 33 še preiskujejo. Zasegli so kakšnih 60.000 ponaredkov, gre za oblačila, usnjene dodatke, čevlje, v skupni vrednosti 16,5 milijona evrov, več kot 200 kilogramov kovinskih etiket različnih blagovnih znamk, okoli 24.000 evrov gotovine, tiskarske plošče, elektronsko opremo in dokumente.

Preiskavo so zagnali predlani, ko so od zastopnikov blagovnih znamk dobili prijavo o prodaji ponaredkov v španskih krajih La Jonquera in Els Límits ob špansko-francoski meji. Preiskava španske civilne garde je pokazala, da za tem stoji organizirana kriminalna združba, ki je izdelke uvažala iz Portugalske, kjer so jih dejansko izdelovali. Oblačila in dodatke, uvožene iz Kitajske, povečini pasove in torbice, so opremljale etikete različnih prestižnih blagovnih znamk. Vse te izdelke so v različnih trgovinah na širšem območju prodajali kot originale. tak