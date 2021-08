Ali so upokojenci v Sloveniji v primeru s prašiči diskriminirani? Namreč, problem epidemije, to je tistega procesa, ko se virusi in bakterije širijo po zraku ali pa s tekočinami, je to, da pri prašičji gripi stroka to ustavlja pri izvoru. Pri covidu pa raje cepi oskrbovance in celo populacijo, tega, da bi preprečili prenos od izvora, to je od okužene osebe do tiste, ki zrak diha, to pa ne. Okužen izdihani zrak še vedno ostaja v zaprtih prostorih in se z improvizacijo, ki traja že eno leto, problem še kar vleče. Pri prašičih se širjenje virusa preprečuje pri izvoru, pri ljudeh pa se preprečuje samo večja stopnja bolezenskih sprememb, medtem ko vlada za ugodje, kot ga imajo prašiči, ne stori ničesar.

Prašiči so sicer zelo inteligentne živali. Česar stroka za vse ljudi ne more trditi. To ni pogoj niti za kandidiranje na katerokoli ključno funkcijo v tej državi. Kajti če zapišeš, da mora minister, sekretar ali poslanec dosegati določeni inteligenčni količnik, je to v demokraciji rasizem in na ustavnem sodišču bi tak ukrep padel. Vsi morajo imet pravico kandidiranja. Zato velja, da ima narod točno takšne politike, kot si jih zasluži.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap