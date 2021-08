Del Plečnikove dediščine na Unescov seznam

V sredo dopoldne sem šel na pokopališče Žale na grob staršev in žene. Pot me je vodila mimo groba arhitekta Jožeta Plečnika. Obstal sem in nisem mogel dojeti, da ni bilo na grobu ničesar. V časopisih smo pred dnevi brali, da je bila njegova arhitektonska stvaritev v Ljubljani uvrščena na seznam Unescove kulturne dediščine, torej sprejeta pod njegovo zaščito. To priznanje Unesca se mi zdi enakovredno zlati medalji na olimpijskih igrah. Se tega zavedamo? Smo ponosni na to uvrstitev našega arhitekta? Mestni očetje se niso tega zavedali, saj niso poslali na njegov grob šopka rdečih nageljnov ali prižgali sveče njemu v čast. Spomnim se, da sem pred leti bral v Naših razgledih članek o obisku nemških arhitektov v Ljubljani. Zanimala jih je sodobna slovenska arhitektura. Gostitelji so se odločili, da jim kot sodobno slovensko arhitekturo pokažejo litostrojske bloke. Nemški gostje naj bi zmajevali z glavo in pojasnili, da imajo takšne bloke tudi v Nemčiji. »Pokažite nam nekaj originalnega,« je rekel eden od njih. Pa se je spomnil eden od gostiteljev in odločil, da goste peljejo na Žale. Nemški gostje so bili osupli in izjavili: »Česa takšnega pa nimamo v vsej Nemčiji!«