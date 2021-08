Vidim, kaj delajo drugje po Evropi, kako v Nemčiji opremljajo šole z UV-razkuževalniki zraka, ventilacijskimi sistemi in detektorji virusa. In grozno mi je, ker si v tem trenutku bolj kot vse želim, da bi lahko tudi sama zagotovila varnost in zdravje zaposlenih in učencev, ker se čutim odgovorno zanje. Pa ne morem storiti ničesar, ker nimam navodil, in predvsem, ker nimam denarja. Dokler država ne bo sofinancirala nakupa potrebne opreme in prenove, ne moremo ustrezno zaščititi prostorov. Če ni sredstev v proračunu, pa bi jih lahko dobili od evropske komisije; v načrtu za okrevanje je sicer govor o energetski sanaciji in širjenju stavb nekaterih fakultet in srednjih šol, a te naložbe nimajo zveze z zaščito pred koronavirusom. Že decembra bi lahko naredili celovit načrt za ustrezno prenovo in ustrezno opremo šolskih poslopij, kot so to storili v Nemčiji. Mladina