Stari grad oziroma Krniška ali tudi Bergantova gora (585m) in Špica (660m) si brez skromnosti zaslužita naziv kamniški pohodniški ikoni. Za vzpon iz mesta pod njima povprečen in ne preveč zagnan pohodnik potrebuje slabe pol ure, a je na koncu zagotovo poplačan tudi z razgledom na Ljubljansko kotlino na eni in Julijce z Grintovcem v ospredju na drugi strani.

Epidemija in koronski ukrepi pa so posegli tudi na športno področje. Hribar se je junija udeležil ultramaratona, 120-kilometrske tekme v italijanski Cortini d'Ampezzo (Lavaredo ultra trail), vendar je 25 kilometrov pred ciljem odstopil. Bil je razočaran, saj, kot pravi, ne razume, kako so se lahko vsi koronski ukrepi povzpeli na več kot 2000 metrov nadmorske višine. »Stvari so se s korono spremenile in v Cortini d'Ampezzo sem ugotovil, da mi tekme, podrejene tem ukrepom, ne ustrezajo. Pred vsako okrepčevalnico smo morali potegniti zaščitne maske iz žepa in si jih namestiti. Pri mizi s hrano so nam obrok postregli na roko, po dva kosa banane v eno in dva piškota z marmelado v drugo roko. Bilo je nekaj smeha, začudenih pogledov, pa vendar – na koncu mi je zmanjkalo moči, da bi tekmo opravil v časovnem okviru, ki sem si ga zadal. Zato sem odstopil,« je povedal sogovornik. V smehu je pripomnil, da si je za pokoro in povrnitev samozavesti kot tekač izbral nov izziv, ki ga bo lahko popolnoma nadziral sam. In lokalni hrib, ki ga vidi vsak dan, se mu je ponujal sam od sebe.

A Mateja Hribarja , prijatelji ga kličejo Mato, mestni hrib ne prepriča za vsakodnevni obisk, morda občasno, ko je treba, kot v smehu pove, pognati sina Jošta v hrib. Sicer pa aktivnega Kamničana, tudi turističnega vodnika, privlačijo vršaci že od rane mladosti. »Hribi so bili od nekdaj del mojega življenja in še vedno iščem skrite ali opuščene lovske steze, ki me zanimajo tudi kot vodnika po Kamniku,« pove tekač, ki je cestne dirke in prvi opravljeni ljubljanski polmaraton pred dobrimi petnajstimi leti zamenjal za gorski tek, leta 2012 pa odtekel tudi svoj prvi ultramaraton.

Med tekom družbo delala tudi družina

Tako je v soboto ob sedmih zjutraj ob spremstvu partnerice Tanje, ki bolj kot tek ljubi planinarjenje, startal pri vodnem zbiralniku za kamniškim zdravstvenim domom, kjer je pustil avto z vso potrebno hrano, pijačo in dodatnimi kosi oblačil. »Najprej sem šel levo strmo čez travnik, se v gozdu priklopil na pot, ki vodi od Spara in po markirani poti mimo mlinčkov na Stari grad. Nadaljeval sem po asfaltirani cesti do 'sedlca' in v gozd ter v smeri Špice, kjer sem vzpone vpisoval. Spust je šel najprej v smer vzpona, a s to razliko, da sem še v zgornjem delu ostro zavil levo, se spustil do ceste in takoj pod njo sledil gozdni poti, ki izhod najde pri hišah nad prej omenjenim zbiralnikom. S tem je bil 3,75 kilometra dolg krog s 300 višinskimi metri zaključen. Tako sem nadaljeval naslednjih 24 ur oziroma do nedelje, ko sem ob sedmih ustavil uro in odložil palice.« Poleg partnerice se mu je na preizkušnji pridružil tudi tekaški prijatelj Aljoša Smolnikar iz Moravč, ki mu je družbo delal enajst krogov. Krog ali dva pa je odtekel z očetom in sinom Joštom. Ponoči je bil sam, a kot je priznal, je nočnega teka vajen. »Že kot mulec sem imel navado, da sem ponoči hodil v hribe in se prijateljem, ki so se zabavali v mestu, pridružil po spustu z Brane ali Kamniškega sedla.«

In kaj je v nedeljo ob sedmih zjutraj, po 24-urni preizkušnji, pokazala statistika? »V 23 urah in 22 minutah sem naredil okroglih 30 vzponov na Stari grad in Špico. Za krog sem torej povprečno potreboval 46 minut in 44 sekund, kar pomeni, da sem prehodil in pretekel okoli 113 kilometrov in opravil 9081 metrov vzpona ter s tem, ne da bi na to računal, opravil 'everesting',« je povedal sogovornik, a priznal, da bi bil lahko rezultat še boljši. Tudi zato si ne dela utvar, da ne bo kdo v prihodnosti poskusil ponoviti njegovega izziva. »In zagotovo bo imel boljši rezultat,« pripomni trikratni zmagovalec pohoda 24 ur Svetega Primoža nad Kamnikom. Sam pa že išče nove izzive in hkrati upa, da mu bo uspelo septembra odteči že pred korono plačani 104 kilometrov dolg Julian Alps trail run s startom v Kranjski Gori in 106-kilometrski Ultra trail Vipavska dolina.