Iran je včeraj tudi formalno dobil novega predsednika, osmega od revolucije leta 1979, s katero so zrušili vladavino dinastije Pahlavi in ustanovili islamsko republiko. Novi predsednik in voditelj vlade je s slovesno zaprisego postal Ebrahim Raisi, šestdesetletni konservativni politik, ki je na junijskih volitvah v prvem krogu brez težav zmagal, potem ko je svet varuhov ustave prepovedal kandidaturo potencialno najnevarnejšim nasprotnikom v zmerni struji.

Slovesnosti ob prisegi Raisija so v Teheranu trajale tri dni. V torek je vrhovni verski voditelj Ali Hamenej uradno potrdil volilno zmago Raisija in mu poveril vlogo predsednika, ki je druga najvišja v državi za verskim voditeljem. Slednja je sicer tista, proti kateri po mnenju poznavalcev Raisi kot varovanec Hameneja v prihodnosti tudi sam pogleduje.

Raisi je sicer sprejel še vrsto drugih politikov, med njimi zunanjo ministrico BiH Bisero Turković. Na prisego je predstavnika poslala tudi Evropska unija, in sicer diplomata iz Španije Enriqueja Mora, ki vodi pogovore o iranskem jedrskem sporazumu na Dunaju. Več skupin za človekove pravice, katerih delovanje je povezano z Iranom, je zato obsodilo EU, da »ne more verodostojno zagovarjati človekovih pravic, če slavi Ebrahima Raisija kot predsednika Irana«.

Na Raisijevo prisego je prišlo več kot sto predstavnikov in odposlancev drugih držav, precej zgovorno pa je bilo, s kom vse se je v zadnjih dneh srečal. Eden prvih je bil predsednik sirskega parlamenta Hamud Sabek, ki mu je Raisi po poročanju iranske agencije Mehr dejal, da morajo tuje sile takoj zapustiti Sirijo. Sprejel je Barhama Saliha, predsednika Iraka, kjer Združene države končujejo vojaško misijo tudi zaradi pritiska močnih proiranskih struj na uradni Bagdad. Sprejel je tudi posebnega odposlanca jemenske vlade narodne odrešitve Abdula Salama in dejal, da lahko le Jemenci odločajo o svoji usodi, ter dodal, da so postali »zgled upora proti globalni aroganci in ponosa islamskega in arabskega sveta«. Vse to nakazuje stopnjevanje politike krepitve iranskega vpliva v regiji ter prizadevanj za umik tujih (zahodnih) sil ob spremljajočem tradicionalnem rivalstvu s Savdsko Arabijo.

Kaj bo z jedrskim sporazumom

Raisi velja za zelo konservativnega politika in varovanca Alija Hameneja. Z njegovim imenovanjem privrženci trde struje zdaj nadzorujejo vse glavne vzvode oblasti v državi. Na položaju je namreč nasledil relativno zmernega Hasana Rohanija, ki je bil predsednik osem let oziroma dva mandata, tako kot vsi predsedniki v zadnjih več kot tridesetih letih. Raisi je imel v preteklosti različne funkcije v iranskem pravosodju in bil nazadnje njegov vodja. Nanj med drugim letijo obtožbe organizacij za človekove pravice o soodgovornosti za poboje stotine ali tisoče političnih disidentov leta 1988, ko je bil eden od štirih članov komisije, ki je o tem odločala. Sam pravi, da so obsodbe razglasila sodišča. Zaradi tega in zaradi obtožb o vpletenosti v zatiranje protestov po predsedniških volitvah leta 2009 je Raisi na seznamu funkcionarjev, proti katerim so ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom razglasile sankcije.

Njegov nastop na položaj odpira več vprašanj. Eno glavnih pa je usoda sporazuma o omejitvi iranskega jedrskega programa v zameno za odpravo sankcij, ki je bil podpisan leta 2015, a so ZDA pod Trumpom odstopile od njega. Privrženci trde iranske struje so do sporazuma kritični, vendar ni gotovo, da ga ne bodo želeli obnoviti. Iran je namreč v zelo težkem ekonomskem položaju, kar bo eden velikih izzivov za novega predsednika. Raisi sam napoveduje odpravo »krivičnih sankcij«, kar je ponovil tudi ob včerajšnji prisegi. Ostaja vprašanje, ali je mogoče najti skupni jezik z ZDA. Hamenej pravi, da Washington postavlja dodatne nesprejemljive pogoje za obnovo jedrskega sporazuma, ki jih prej ni bilo, namreč pogovore o iranskem raketnem programu in tudi ravnanju v regiji. V zapleteni dinamiki pogajanj je težko razbrati, ali je to napoved iranskega odstopa od pogajanj ali pa pogajalski pritisk na Združene države, naj pozabijo na dodatne zahteve, s katerimi je Trump razlagal svoj enostranski odstop od sporazuma, ki ga je označeval za najslabšega v zgodovini. Gotovo pa ob pogajanjih o sporazumu tudi v Teheranu razmišljajo o možnosti, da vse, kar bi se morda dogovorili, spet pristane na spolzkih tleh, če bivši ameriški predsednik še enkrat zmaga. ba