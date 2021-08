Britanski premier Boris Johnson je imel nedavno veliko časa za srečanje s sorodno populistično politično dušo, madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, v uradni rezidenci na Downing Streetu 10. Ko pa je zdaj sam priletel na Škotsko, med drugim, da bi obiskal policijsko akademijo, pa v dveh dneh v urniku ni našel časa za srečanje s škotsko premierko Nicolo Sturgeon, predvideno pa je bilo srečanje z vodjo njegovih škotskih konservativcev. Sturgeonova ga je namreč povabila na sestanek v svojo rezidenco v Edinburgu. Johnson je še pred prihodom odklonil vabilo, čeprav zanika, da je šlo za košarico škotski premierki.

Johnson je na Škotsko priletel z letalom, okrašenim z britansko zastavo Union Jack. Ko je prispel, so ga vprašali, zakaj je dal košarico Sturgeonovi, pa je to zanikal. »Ne, nisem, vedno sem navdušen, ko se srečam z njo, vedno, vedno, vedno navdušen in, glejte, resno sodelujeva,« je izjavil nekaj, kar preprosto ne drži.

Sicer je britanski premier sam konec maja vabil na srečanje »o skupnih izzivih« voditelje Škotske, Severne Irske, Walesa in Anglije, vendar je srečanje hitro odpovedal, ko sta Sturgeonova in valižanski premier Mark Drakeford zahtevala natančnejši dnevni red. V obdobju pandemije je bilo sodelovanje med štirimi deli države sicer skoraj neobstoječe, kar je nenavadno in čudno.

Izmikanje referendumski razpravi

Johnson se je v resnici predvsem izognil pogovorom o novem referendumu o škotski neodvisnosti, ki ga napoveduje SNP, na Škotskem že 14 let vladajoča stranka Nicole Sturgeon. Škotska premierka je ocenila, da je bila to zamujena priložnost. »Premier veliko govori o potrebi po sodelovanju pri premagovanju covida in o okrevanju po epidemiji, pa ne izkoristi priložnosti, ko je na Škotskem, da bi se o tem pogovoril z menoj. To je nenavadno in čudno,« je rekla Sturgeonova, vodilna zagovornica škotske neodvisnosti, ki ji Johnsonova košarica politično koristi, saj je v raziskavah javnega mnenja podpora neodvisnosti prvič od maja lani padla pod petdeset odstotkov. Britanski minister Michael Gove ob tem pravi, da »britanska vlada ne bo preprečila plebiscita, ki bi pokazal voljo ljudstva«, a enako kot vsa vlada v Londonu dodaja, da zdaj ni pravi čas za drugi referendum o neodvisnosti. Sturgeonova pa od maja letos, ko so stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, osvojile prepričljivo večino na škotskih volitvah, poudarja, da je škotska prihodnost v Evropski uniji, ki jo je Velika Britanija kljub nasprotovanju večine Škotov in Severnih Ircev zapustila. Na teh volitvah je zmagala njena stranka SNP, ki je na Škotskem na oblasti že od leta 2007.

Johnson pa očitno upa, da se novega škotskega referenduma o neodvisnosti lahko obrani do naslednjih britanskih parlamentarnih volitev in da bo SNP takrat ob čim več poslanskih sedežev, da bo lahko trdil, da nima mandata za razpis referenduma.