Hrvaški premier Andrej Plenković je na proslavi v Kninu ob 26-letnici operacije Nevihta sporočil Srbiji, naj ne postavlja pod vprašaj legitimnosti vojaškega posega, v katerem je štirikrat močnejša hrvaška vojska od 4. do 7. avgusta 1995 v veliki meri po načrtu ameriških generalov osvojila za več kot polovico Slovenije veliko ozemlje, ki so si ga leta 1990 prilastili srbski separatisti.

Ta največja vojaška bitka v Evropi po drugi svetovni vojni z več sto mrtvimi na obeh straneh, ki je za Hrvate velika zmaga in obnovitev nacionalnega ozemlja, za večino Srbov pomeni uresničitev hrvaških načrtov o etničnem čiščenju. Takrat je namreč s tega ozemlja zbežalo več kot 200.000 srbskih civilistov, od katerih se je vrnil le del starejše populacije. Vendar se vojna na Hrvaškem ni začela leta 1995 – leta 1991 je samooklicano Srbsko krajino zapustilo 170.000 Hrvatov. Kot pred 26 leti danes tako še vedno obe strani druga drugo obtožujeta agresije.

Polemike in kritike

Že v sredo je bilo v Beogradu zborovanje srbskega političnega in verskega vrha, kjer so izpostavljali beg srbskega prebivalstva. Plenković pa je včeraj v Kninu podobno kot pred njim predsednik države Zoran Milanović Srbijo pozval, naj opusti »jalovo retoriko preteklosti in se sooči s svojo odgovornostjo ter se obrne k prihodnosti«.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je ob obisku tovarne na jugu Srbije odzval: »S Hrvaško želimo imeti najboljše odnose, a ne bomo pozabili Jasenovca, pa tudi Nevihte ne. Ne bo nas sram naših žrtev. Če hočejo, lahko to imenujejo tudi politika preteklosti. Jaz pa menim, da je to politika odgovornosti in prihodnosti.« Dodal je: »Ne silite nas, da se opravičujemo, ker ste pregnali stotisoče ljudi.« mš