Francozi so imeli v zadnji minuti že pet točk naskoka, a je nato Forunier storil gromozansko napako, ko je sredi igrišča podrl Prepeliča in nas tako vrnil v igro. Tega nam ni uspelo povsem kaznovati. Slovenija je dala od sebe vse, igrala svojo igro in lahko smo samo ponosni na igralce in njihov pristop, da nikoli ne odnehajo, tudi ko zaostajajo za 12 proti Španiji ali za 10 proti Franciji. Tokrat se žal ni izšlo, tudi zaradi vidne utrujenosti igralcev, predvsem Dončića, ki je zato v zaključku igral manj na koš. A njegovih osemnajst asistenc pomeni najmanj 36 točk in če prištejemo še 16 doseženih točk, hitro postane jasno, kako pomemben je spet bil. V zaključku je naredil prav, ko je podal samemu Prepeliču. Francija ni bila v ničemer boljša od Slovenije. Morda so jim naši igralci puščali le nekoliko preveč prostora pri metih za tri točke, kar sta taka asa, kot sta Fournier in de Colo, znala kaznovati. Na splošno naša obramba ni bila na taki ravni kot proti Nemčiji. Vsekakor pa to niso razlogi za kritike. Niti slučajno. Tem fantom je treba izkazati podporo. Psihološko se morajo dvigniti in narediti vse, da dobijo bronasto odličje.

Če kaj, potem bi reprezentantom svetoval, naj se manj ubadajo s sodniki. Tehničnih napak je enostavno preveč. Je pa pri tem treba vzeti v zakup, da na olimpijskih igrah tako kot na drugih velikih reprezentančnih košarkarskih tekmovanjih ne sodijo najboljši sodniki. Najboljših sto sodi v evroligaški košarki. Pogledal sem veliko tekem na olimpijskem turnirju in se nekajkrat prav nasmejal nekaterim njihovim odločitvam. Tragedija je, da na Fibinih reprezentančnih tekmovanjih igrajo najboljši košarkarji na svetu, sodijo pa jim slabi sodniki. A ti niso pokvarjeni ali nepošteni. So enostavno slabi.

Na strokovnem štabu zdaj je, da ekipo psihološko dvignejo za obračun z Avstralijo, ki je absolutno premagljiva. Toda treba je opozoriti, da so izredno čvrsti in trdi. Igrajo brezkompromisno, zato bo izjemno pomembno, da slovenski košarkarji ohranijo mirne glave. Njihovo grobost naj kaznujejo z zadevanjem prostih metov, nikakor pa se ne smejo obremenjevati s sodniškimi odločitvami. Slovenije vsekakor ne čaka lahko delo, a s pravo igro je lahko bronasto odličje njihovo, kar bi bil gromozanski uspeh.

Zmago Sagadin je najtrofejnejši slovenski trener