Tudi hokejisti Olimpije so dihali s slovenskimi košarkarji in si v garderobi ogledali olimpijski polfinale s Francijo. Čeprav je do začetka nove sezone na ledu še mesec dni, so Ljubljančani od pozne pomladi v resnem pogonu, da bodo odprto prvenstvo Avstrije pričakali najbolje pripravljeni. To je lahko pomembna prednost, saj vstop v najvišje regijsko tekmovanje zahteva predanost in osredotočenost na vseh ravneh.

Šivic: Igralci naj pozabijo na ege

»Pred nami je velik izziv v močnem tekmovanju. Postavili smo dobre temelje in igralci so me presenetili z delovnimi navadami. Ne uživam, ko na treningih spremljam, kako trpijo, a to je del posla. Začeli smo prej kot vse ekipe in smo na dobri poti,« je prepričan novi trener Olimpije Mitja Šivic, ki je prišel v Ljubljano potem, ko je z Jesenicami v finalu državnega prvenstva ugnal ravno večnega tekmeca. Šivic pravi, da ga je prepričal projekt s slovenskimi hokejisti. »Iskreno verjamem v fante in zelo pomembno je, da dobijo priložnost tudi na višji ravni. Čaka jih še veliko dela, a če bodo delali tako kot doslej, nas bo šport nagradil na ledu.«

Olimpija ima na voljo relativno širok kader s trinajstimi napadalci in osmimi branilci. V Ljubljani bo igralo pet tujcev, od celotne zasedbe pa so le redki hokejisti, ki so v svoji karieri že nastopali na tako visoki ravni. »Marsikdo je znižal svoje apetite, da lahko igra v takšni ligi. Vsak si bo moral izboriti svoj prostor v moštvu. Igralci morajo pozabiti na svoje ege. Potrebujemo predvsem dobre ljudi in hokejiste z zavedanjem, da bo vse prišlo na svoje mesto, če bodo delali tako, kot je treba,« meni Šivic, ki slovi kot zelo natančen trener. Treninge vodi tako zavzeto, da trpijo njegove glasilke, ko povzdiguje glas.

Kakšna bo podoba Olimpije proti močnejšim klubom v regiji, ostaja neznanka. Šele tekme bodo razkrile, kam lahko merijo Ljubljančani. Ko so se leta 2007 pridružili ligi EBEL, jih je v krstni sezoni ustavila šele administrativna napaka v nepozabnem finalu s Salzburgom. »Težko rečem, na katerem mestu bomo pristali na koncu. Na vsaki tekmi bomo iskali zmago, a se moramo zavedati, da se bodo dogajali vzponi in padci. Potrebujemo tudi slabe trenutke, da se bomo iz njih kaj naučili. Z vsakim treningom smo bližje cilju,« je poudaril Šivic.