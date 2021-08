»Bravo, fantje! Gremo dalje!« je čivkala in s tem jasno pokazala, da ji je malo mar za učence in učitelje. Ravnateljem so zato nižji uslužbenci ministrstva, ki jih je ministrica poslala na sestanek s šolniki, predlagali, naj vsakodnevno sledijo čivkaškemu računu Simone Kustec, ker ne vedo, kdaj bo tam objavila tudi navodila za prihajajoče šolsko leto v stilu: »Bravo, ravnatelji! Gremo dalje s šolanjem na daljavo!«