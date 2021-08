Ne vem, kdaj sta navedena dobila to »odrešilno« idejo. Vsekakor pa sumim, da jima je pri tem pomagal dr. Ernest Petrič, ki se je na enem izmed protestov, pa ne kot aktivni udeleženec, znašel sredi množice, ki je protestirala proti predsedniku vlade in eliti.

Zagotovo je pri tem idejnem projektu sodeloval tudi minister v odstopanju Aleš Hojs, ki si je z objavo službenih tajnih podatkov o policistih »pridobil njihovo večno zvestobo«. Očitno je v zadregi zaradi kritičnih ocen nezadovoljnih poslancev in svojega šefa glede varovanja elite. Sem so vključeni tudi poslanci, od katerih so bili nekateri pred kratkim grdo popljuvani. To je seveda nesprejemljivo, a vendarle znak, da posameznikom od »ljubezni« do svojih predstavnikov prekipeva v vedenju in mišljenju.

Morda se je najbolje umakniti pod zemljo. Saj smo tudi v bivši skupni domovini imeli zgrajena podzemna protiatomska zaklonišča v Bosni in Hercegovini, kamor naj bi se umaknil predsednik države. Ja, vzori vlečejo.

Tudi cena ni pomembna. Načrtovanih cca 900.000 evrov je seveda »malenkost«. Ljudje pa naj le zbiramo zamaške za kritične socialne primere.

Morda pa je navedena poteza, ki se pripravlja tudi s pomočjo oziroma v sodelovanju z mestno občino Ljubljana, znak, da pravzaprav ni treba ločevati izvršne, zakonodajne in tudi predsedniške oblasti. O sodni tukaj ne gre izgubljati besed, saj bi morali prekopati še pol Ljubljane. Nasprotno. Vse veje oblasti je »umestno združiti in racionalizirati« na enem mestu. Morda celo samo v enem človeku. Takšna je torej perspektivnost rešitve problemov. In »prav« je, da se večina zadev skrije pod zemljo. Pravzaprav je že kar »neumestno«, da se o tem javno piše in govori.

Varnost je preresna zadeva, da bi o njej razpravljali in odločali javno oziroma med ljudmi. Še posebej če gre za varnost oblastnikov, ki jih ogroža lastno ljudstvo, in to na mirnih protestih že celo leto. Vsekakor ne vem, ali gre verjeti Zmagu Plemenitemu Jelinčiču, da »je ljudstvo glupo«, in Jelku Kacinu, da se je treba iti »še malo hecat«. Tudi te ideje o podzemeljski varnosti, ki pa so očitno že blizu realizacije, kažejo na osredotočenost te vlade in njenih podpornikov na »bistvo« družbenih problemov.

Pravzaprav bi se bilo treba vprašati, do kdaj še? Koliko časa bomo ljudje še vzdržali samovoljo vseh nepogrešljivih? Država, ki čedalje bolj spominja na Belorusijo (se oproščam vsem naprednim državljanom te dežele!), očitno vidi prihodnost v deželi krtov. Ali pa vsaj hoče oziroma si želi, da bi nekateri tam kolesarili. Morda celo na mestu ali brez srčnega utripa.

Miloš Šonc, Grosuplje