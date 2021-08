Če pride do okužbe na prašičji farmi, je ekonomska škoda zelo velika. Treba je namreč usmrtiti vse prašiče. Če se ustavi pri eni, morda manjši reji, je to še znosno. Če pa pride do izbruha na večji farmi ali se razširi po celotnem območju, kjer je več farm, je to lahko usodno za celotno prašičerejo v Sloveniji.

Za afriško prašičjo kugo ni ne zdravila ne cepiva. Pri divjih prašičih je klinični znak pogin večjega števila prašičev na nekem območju, drugi znaki so težko opazni. Tudi pri domačih prašičih se pojavi hitra, nenadna smrt. Če že opazimo znake, pa je to visoka temperatura, na koži se lahko pojavijo rdečine, zmanjšan je apetit in pojavljajo se motnje v gibanju. Smrtnost je lahko tudi do stoodstotna. Večer