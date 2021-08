Morilec z nasmeškom je nenavaden vzdevek Čabe Đera, ki so ga v odsotnosti v Beogradu prejšnji teden obsodili na 40 let zapora. Srbski plačanec je namreč izredno dobrovoljen, na sodišču koketira s kamerami, maha novinarjem in se sproščeno smehlja. Njegov drugi, pravi obraz je hladnokrven obraz zla. Januarja predlani je sredi belega dne v Banovih Brdih v srbski prestolnici ubil 37-letnega Nebojšo Markovića, zeta enega od članov zloglasne kriminalne združbe Pink Panter. Takrat so lokalni mediji poročali, da se je Đer verjetno zmotil, da je ubil napačnega človeka in da je bila prava tarča žrtvin tast. A tudi če – brutalne likvidacije s streli v glavo in prsi ni mogel zanikati, saj so ga pri krvavem dejanju posnele nadzorne kamere. Đer si namreč ni zakril obraza ali si vsaj nadel kape. Nadel si je le svoj prepoznaven nasmešek.

Đer je v priporu v madžarski prestolnici, kjer mu sodijo še zaradi umorov dveh poslovnežev v Amsterdamu in Budimpešti, domnevno priznal vpletenost v smrt Markovića. Na neki način naj bi ga ubil v samoobrambi, je razlagal preiskovalcem, saj naj bi Marković sodeloval v načrtu za likvidacijo njega. Da bi rešil sebe, je zato ubil njega. Pred tem se je sicer držal druge različice zgodbe, saj naj bi moškega skušal je prestrašiti, a ga je nato v navalu adrenalina zadel v glavo. Na odločitev prvostopenjskega sodišča se lahko pritožita tako obramba kot tožilstvo.