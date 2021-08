Kamniški poletni festival Kamfest danes vstopa v svojo 18. edicijo. Vse do sobote, 14. avgusta, se bo po različnih lokacijah mesta zvrstilo kar 55 dogodkov. Kot nam je povedal vodja programske ekipe Goran Završnik, v nasprotju s prejšnjim letom letos pričakujejo več obiskovalcev tudi v samem središču Kamnika. »Lani smo obiskovalce festivala omejili samo na strogo urejena prizorišča, kjer je bilo na razmaku meter in pol prostora za največ 120 ljudi.« Letos bo tako drugače, Kamfest pa bo veliko bolj podoben običajnemu festivalu, kar precej dogajanja bo dostopnega prav vsem, predvsem pa organizator računa, da se bo spet zgodil festival. »Vsi pogoji za to so, celo vreme obeta. Zato računamo na približno 800 obiskovalcev dnevno na prizoriščih in še dodatnih 500 'sprehajalcev'.«

Na odru Pr'Goslač violine in druga godala

Tako kot vsak Kamfest ima tudi letošnji več prizorišč. »Kar 54 prireditev se bo v devetih dneh zvrstilo na šestih prizoriščih. Prizorišča smo poimenovali po njihovih lokacijah: oder Zaprice ob Kamniškem muzeju, Kamfest kino v Mekinjskem samostanu, mestni oder v centru mesta ob vznožju Malega gradu, otroški oder na Glavnem trgu, oder Barutana v nekdanji smodnišnici, ki so ji včasih rekli Barutana, in še letošnja zanimivost – sredi glavnega trga bo oder Pr'Goslač, na katerem bomo slišali večinoma violine in druga godala. In prav to je največja novost letošnjega festivala, dogajanje na odru pa bo tudi tesno povezano s projektom Godalkanje, ki v organizaciji znanega slovenskega violinista Bojana Cvetrežnika in njegove ekipe poteka v času festivala v Mekinjskem samostanu,« je povedal sogovornik in izpostavil tudi mednarodno udeležbo nastopajočih, ki po dveh letih ponovno pridejo gostovat v Kamnik. Ti prihajajo iz Srbije, Avstrije, Slovaške, Estonije, Francije, Švedske in Rusije.

Kot običajno bo Kamfest odprla domača zasedba. Tokrat so to Belin, glasbena zasedba z Nežo Drobnič Bogataj v vlogi glavne vokalistke. Ali kot pravi Završnik: »Krasna muzika za prvi dan.« Od popularnih zasedb in posameznikov bodo nastopili Vlado Kreslin, Zmelkoow, Orleki, Mrfy, Matter. K letošnjemu pestremu programu bo prispevala tudi izjemna bera umetniških instalacij in razstav.