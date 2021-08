Neurje povzročilo dodatno škodo na hmeljiščih

Neurje je v torek pustošilo tudi drugod po Sloveniji. Veliko škode je povzročilo v občini Tabor v Savinjski dolini, kjer so močni sunki vetra v nasadih hmelja potrgali vrvi in so sadike popadale na tla. “V teh dneh tamkajšnji kmetje opravljajo zelo težko delo, sadike napeljuje nazaj na oporo, da bodo lahko čim prej opravili zdravstveno varstvo rastlin,” je dejal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Aleš Irgolič. V občini Tabor ocenjujejo, da bo zaradi letošnjih vremenskih tegob in tudi nedavnega neurja pridelka manj za 40 odstotkov.