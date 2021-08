Jesenski cikel delavnic, ki bo potekal od 15. septembra do 21. oktobra 2021 na dvorcu Rakičan v Murski Soboti (v primeru poslabšanja epidemiološke slike pa prek spleta), prinaša raznolike vsebine in je praktično naravnan. Delavnice so namenjene so vsem, ki želijo uvesti ali nadgraditi strategijo upravljanja starejših zaposlenih v svoji organizaciji, ter tistim, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih (direktorji, vodje kadrovskih služb in HR-menedžerji, kadrovniki in kadrovski specialisti…).

Upravljanje starejših zaposlenih postaja namreč ena izmed kompetenc prihodnosti, kar nakazujejo tudi demografske spremembe. »Populacijski kazalniki predvidevajo še nadaljnje staranje prebivalstva in nižanje rodnosti,« so razložili na skladu. Poudarjajo, da so starejši zaposleni del rešitve, saj imajo izkušnje in znanje, ki se jih ne da naučiti ali jih nadomestiti, so usposobljeni in imajo široko mrežo poznanstev. Cikel je sestavljen iz šestih delavnic. Vsaka delavnica je zasnovana tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del. Prijave sprejemajo do 5. septembra prek povezave: https://www.1ka.si/a/348055.