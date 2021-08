Vsako čakanje je odveč, nestrpni postanemo takoj, ne, že prej! Čas je dragocen in ne smemo ga zapravljati (za stvari, za katere se odločimo, pa ga seveda potem zapravimo še več). In ker je od vremena odvisna marsikatera naša odločitev, si skušamo pač na čim bolj enostaven način priskrbeti vremensko napoved. Telefoniranje je že za dinozavre – kdo ve, kdaj boš dobil zvezo, koliko časa boš moral čakati – in kaj, ko je tako lepo gledati barvne sličice, grafikone in podobno, saj se pri tem počutimo bolj izobražene, nekako intelektualno sposobnejše. A glej ga, zlomka, vse vendarle ni tako enostavno! Pogledamo eno »vremensko« stran, pa drugo, tretjo, pogosto vsaka kaže malo drugače, če ne celo zelo drugače. In če je en televizor boljši od drugega, en avto hitrejši od drugega, če v eni gostilni jemo bolje kot v drugi, se sklep ponuja kar sam od sebe: nekatere spletne strani z vremensko napovedjo so boljše kot druge!

Kaj nam je torej storiti? Samo ugotoviti moramo, katere so. Če ne znamo tega ugotoviti sami, bomo pa vprašali strokovnjaka, pa tudi če po »dinozavrskem« telefonu, saj bo to samo enkrat in pot nam bo odprta, lahko bomo solili pamet tudi drugim. A vreme ni potrošniški izdelek s specifikacijami, ki določajo njegovo zanesljivost, kakovost, ceno. Vreme je precej izmuzljiva stvar. Napoved lahko prikažemo na zelo nazoren način, grafika dela čudeže. Nekatere strani so res osupljivo nazorne in prav zares estetske na pogled. A pri vremenu estetika ne pomeni nujno zanesljivosti. Veliko, če ne večina tovrstnih spletnih naslovov temelji na meteoroloških modelih, ki so za zdaj edini kredibilen vir vremenskih napovedi. Razlike med modeli, kar zadeva zanesljivost, so majhne.

Kje je torej vir razlik v raznih napovedih? Nekaj seveda v modelih, včasih vreme bolje »izračuna« eden, drugič drugi, a tu ni pravila. Drugi vzrok pa je tudi v nas samih. Najpogosteje primerjamo neprimerljive stvari. Tako preprosto pa napovedovanje vremena vendarle ni.