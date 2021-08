Najvišji francoski upravni organ je potrdil del zakona, ki določa, da bodo morali Francozi od ponedeljka covidno potrdilo predložiti tudi za notranje letalske polete, potovanja z medkrajevnimi vlaki, restavracije, kavarne in določene trgovske centre. Predložiti jih bodo morali tudi nenujni bolniki v zdravstvenih ustanovah ter obiskovalci tovrstnih ustanov in domov za ostarele.

Do 30. septembra mladostnikom, starim od 12 do 17 let, covidnega potrdila ne bo treba predložiti. Z njim sicer dokazujejo, da so cepljeni proti covidu-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.