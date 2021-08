Ema Kurent (astrologinja), Facebook »No vidite, da ni šlo skoz, kot sem se bala. Francozi so imeli te zmagovalne aspekte, nimaš kaj. V takih razmerah bi bil res čudež, če bi naši zmagali. Kot napovedano, Gobert se je na francoski strani divje boril, kar se pa tiče naših, sem na najvišja mesta po točkah postavila Dončiča, Tobeya, Blažiča in Dimeca. Prvi trije našteti so bili res najboljši, menda je bil tudi Prepelič odličen, ampak njega nisem niti čekirala. Med vami je pa kar veliko takih, ki ste si v komentarjih upali direktno napovedati zmago naših. Eni ste videli z nihalom, drugi ste čutili v kosteh, tretji še kje drugje. Hmmmm«

Jure Galičič (Sotočje Medvode), Facebook »Pravijo, da je treba v vsaki negativni stvari najti kaj pozitivnega... Torej: v soboto vsaj ne bo treba zgodaj zjutraj vstati.«

Slovenska košarkarska reprezentanca, Facebook »PODPRIMO PREPELIČA! Ker je imel polaganje za zmago, je verjetno on danes najbolj razočaran. KLEMEN sledi to Facebook stran in bo zagotovo vesel vaše podpore. Stisnite lajk in napišite kak pozitiven komentar.«

Boštjan Nachbar (nekdanji košarkar), Twitter »Dejstvo je, da takšen poraz igralce psihično povsem dotolče. Tu so v veliki prednosti Avstralci. A prave ekipe imajo kratek spomin. Bi bili pred turnirjem zadovoljni z bronom? Ker je odgovor JA, ni NIČ zgubljeno! Imamo kvalitetnejšo igro, zato samozavestno v zadnjo tekmo!«

Petra Maček Zarnik »Dragi Prepelič, težko te gledamo ko si beliš glavo z zadnjim posegom na koš... Kaj pa malo prej zadeta trojka, ki je spet odprla skoraj zaprta vrata?! Mi smo le športni navdušenci, ki vidimo željo, strast in povezanost... no, tudi nekaj košarke, za vse ostale komentarje pa so strokovnjaki! Prepustimo njim analizo tekme, mi pa zaploskajmo fantom in bodimo z njimi še v soboto! Glavo gor in gremo dalje!!! »

Miha Deželak (Radio 1), Facebook »Zame so še vedno carji! Bravo fantje za borbeno partijo. Bo pa sreča na naši strani, ko bo Slovenija naskakovala olimpijski bron!«

Uršula Majcen, Facebook »Kakšna tekma!!! To bi bil lahko olimpijski finale. Neustavljivi, nedotakljivi, nepremagljivi žal ostajajo Francozi. Moj tim pa piše zgodovino in nobenega dvoma ni - SVETOVNA KOŠARKA JE DOMA TUDI V SLOVENIJI Luka Dončić je postal tretji v zgodovini, s trojnim dvojčkom v polfinalu OI. Iskrene čestitke Luki in našim šampionom za borbeno predstavo.«

Igor Evgen Bergant (TV Slovenija) Twitter »Vse čestitke našim košarkarjem, do zadnje stotinke so bili v igri za zlato. Zdaj imajo priložnost, da turnir končajo z zmago in medaljo. Ko bo minilo razočaranje, bo ostal samo še ponos... «

Team Slovenia, Twitter »Luka Dončič se je znova vpisal v zgodovino. Proti Franciji je dosegel trojnega dvojčka - 16 točk, neverjetnih 18 podaj in 10 skokov. To mu je uspelo kot 3. košarkarju v zgodovini. »