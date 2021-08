Kapetan Edo Murić in soigralci so imeli dovolj časa, da so se dobro pripravili na galske peteline, ki imajo v moštvu resnično kopico zvezdnikov na čelu s trikratnim najboljšim obrambnim igralcem lige NBA Rudyjem Gobertom. Francija je na olimpijskem turnirju tako kot Slovenija zabeležila same zmage, med drugim so na uvodu porazili tudi prve favorite za končno zmago ZDA. A slovenskih košarkarjev to nikakor ni prestrašilo. Zavedajo se, s kom imajo danes opravka, a ostajajo samozavestni, saj tudi sami prikazujejo izjemne predstave v Tokiu.

Po prvi četrtini vodi Slovenija Slovenski selektor Aleksander Sekulić je na igrišče poslal standardno začetno peterko Dončić, Blažič, Dragić, Čančar in Tobey, ki je agresivno odprla obračun. Košarkarji v modrih dresih so nemudoma poskušali izkoristiti prednost Tobeyja pri metu od daleč, s čimer so izpod koša izvlekli Goberta. Naturalizirani Slovenec je igral izjemno in tudi po zaslugi asistenc Dončića, ki je vmes dosegel osem zaporednih točk, dajal lahke koše. Evropski prvaki so kontrolirali dogajanje na parketu, vodili že tudi za osem, a bili po seriji zgrešenih trojk po prvi četrtini v prednosti le s plus dve.