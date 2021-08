Četrtek, 5. avgust 2021, bo v zgodovino ostal zapisan kot dan, ko je obstala Slovenija. Polfinalni košarkarski obračun proti Franciji na olimpijskih igrah je bil glavna tema pogovorov, zaradi njega so ustavljali obrate v tovarnah, gondolo na Krvavec in še bi lahko naštevali. A na koncu se ni izšlo po slovenskih željah. Klemen Prepelič je imel v izdihljajih tekme na konici prstov polaganje za tako želeni finale, a je vrata v raj z neverjetno blokado od zadaj zaloputnil Nicolas Batum. Razočaranje v slovenskem taboru je bilo gromozansko, možnost za zgodovinsko odličje pa še vedno ostaja. Za bron se bodo kapetan Edo Murić in soigralci borili v soboto ob 13. uri po slovenskem času, nasprotnica pa bo Avstralija. V finalu ob 4.30 si bosta nasproti stale ZDA in Francija.

Izkušeni de Colo jeziček na tehtnici Začetno dogajanje na drugi polfinalni tekmi v Saitama Super Areni v Tokiu je sicer nakazovalo na drugačen razplet. Slovenija je od začetka izkoriščala »pick and roll« igro, s katero sta Luka Dončić in Mike Tobey vrtela Rudyja Goberta. Ko slovenska številka 77 ni asistirala naturaliziranemu Američanu, je sama zaključevala napade, prednost pa je rasla. A Francozov ob reprezentanci ZDA strokovnjaki niso zaman postavljali med glavne favorite za zlato. Izkušeni Nando de Colo je znal potegniti voz iz blata in skupaj s Timothejem Luwawujem - Cabarottom poskrbel, da se Slovenija ni odlepila. Že ob polčasu se je dalo slutiti, da bo o zmagovalcu odločala tesna končnica, kar se je tudi uresničilo. Slovenski košarkarji so si naredili medvedjo uslugo, ko so se na začetku drugega polčasa začeli ubadati s sodniškimi odločitvami. Začelo se je s tehnično napako Dončića zaradi ugovarjanja, nato pa se stopnjevalo s stalnim pritoževanjem nad vsakim piskom. Igralci v modrih dresih so s tem izgubljali osredotočenost, Francija pa je ponujeno sprejela in se oddaljila za deset. Za prepotrebno iskrico s klopi je v najtežjih trenutkih poskrbel Gregor Hrovat, Klemen Prepelič pa je z izsiljenim prekrškom v napadu in trojko pol minute pred koncem Slovenijo pripeljal na vsega minus ena. Dobra obramba je pomenila napad za zmago in finale. Vidno upehani Dončić je ob podvajanju nasprotnika našel Prepeliča, ki je švignil mimo Batuma in polagal za zmago, a ga je Francoz po zaslugi dolgih rok blokiral v zadnjem trenutku in se nato s soigralci prešerno veselil uvrstitve v finale.

Prvi Dončićev poraz v slovenskem dresu Čeprav je bilo rajanje Francozov nepopisno, se je ravno Batum izkazal z izredno športno gesto. Skrušenega Dončića je objel ter mu namenil nekaj besed. »Nicolas je res poseben človek. Dejal mi je, da sovraži igrati proti meni, a v dobrem smislu. Njegove besede so mi pomenile veliko,« je po prvem porazu na 18. tekmi v slovenskem dresu povedal Luka Dončić. Njegova statistika je bila znova dih jemajoča. 16 točkam je dodal kar 18 asistenc in 10 skokov ter tako po Rusu Aleksandru Belovu (1976, 23 točk, 14 skokov, 10 asistenc) in Američanu LeBronu Jamesu (2012, 11 točk, 14 skokov, 12 asistenc) postal šele tretji košarkar v zgodovini olimpijskih iger, ki je dosegel trojni dvojček. »Izredno ponosen sem na vse igralce in člane strokovnega štaba. Dva meseca smo garali za to, da smo tu. Imamo še eno priložnost za kolajno in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da jo dobimo,« je dodal Dončić. Vidno potrt je bil tudi selektor Aleksander Sekulić, ki ga s preostalimi člani strokovnega štaba čaka težka naloga. Po silnem razočaranju mora v kratkem času dvigniti moštvo, ki ima še vedno možnost osvojiti bronasto kolajno, kar bi bil gromozanski uspeh. »Fizično izredno naporna tekma. Ne bi si smeli dovoliti, da nas sodniki tako spravijo s tira. Preveč smo se ubadali z njimi, kar nam je vzelo osredotočenost na parketu. Ko smo dali to na stran, smo se vrnili, a je bilo prepozno. Francija ima izjemne atletske posameznike. Videli ste pri zadnjem polaganju, ko se je zdelo, da ima Prepelič prosto pot, pa je od nikoder priletel Batum in odločil tekmo.« Druga polfinalna tekma: ZDA – Avstralija 97:78 (18:24, 42:45, 74:55, Durant 23; Mills 15).