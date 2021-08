V sredo so opravili tudi 20.804 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem. V sredo je bilo pozitivnih 0,2 odstotne točke manj PCR testov kot dan prej.

Trenutno je v državi po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) aktivnih 1293 primerov okužb, sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb pa znaša 112.

V sredo so tako potrdili eno okužbo manj kot dan prej, v bolnišnicah zdravijo dva covidna bolnika manj kot dan prej, medtem ko število bolnikov na intenzivni negi ostaja nespremenjeno. Število aktivnih primerov okužb pa se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 69. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb se je povečalo za sedem.

Medtem je 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev znašalo 60, kar je tri več kot dan prej.

Z enim odmerkom je cepljenih 930.444 ljudi, z vsemi odmerki pa 820.110, navaja NIJZ.

Po podatkih vlade so z enim odmerkom doslej cepili 915.508 starejših od 18 let (oz. 53 odstotkov) in 582.544 starejših od 50 let (oz. 66 odstotkov). Z drugim odmerkom je cepljenih 811.343 starejših od 18 let (oz. 47 odstotkov) in 529.357 starejših od 50 let (oz. 60 odstotkov).

V sredo so sicer skupaj cepili 8289 ljudi, s prvim odmerkom cepili 3797, z drugim odmerkom pa 4492.