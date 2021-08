Oštir in Frank Elerjeva vložila novo tožbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev

Tožilca Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta vložila novo tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Upravno sodišče je tožbo prejelo v sredo, so danes sporočili iz sodišča. Zadevo bodo obravnavali kot nujno v času poletnih sodnih počitnic.