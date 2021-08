Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek bo predstavil epidemiološko situacijo in napovedi za jesen. Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar bo predstavila protokol PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar bo predstavil samotestiranje na novi koronavirus, v. d. predstojnika centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel pa protokol o visoko tveganih stikih. Sledila bo razprava, je razvidno iz vabila na sestanek.

Vabljeni so predstavniki obeh ministrstev, sindikatov, skupnosti in združenja vrtcev, združenj ravnateljev in drugi.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so sicer napovedali pripravo prenovljene in razširjene publikacija z razlago modelov organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, vezanih na epidemiološko stanje, ki jo bodo predstavili 24. avgusta na konferenci ravnateljev.