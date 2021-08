Po novem so se na zeleni seznam poleg Slovenije uvrstile še Avstrija, Nemčija, Slovaška, Latvija, Romunija in Norveška. Potniki iz teh držav ne potrebujejo več potrdila o cepljenju, morajo pa v vsakem primeru opraviti test na novi koronavirus pred in po vstopu v Anglijo.

V okviru spremembe je Anglija dodatno sprostila omejitve za Francijo. Čeprav je bila država že pred tem na rumenem seznamu, kar omogoča vstop v Anglijo brez karantene za cepljene, je za Francijo veljala izjema. Sedaj pa bo tudi za potnike iz Francije možen vstop v Anglijo brez karantene, če bodo predložili dokazilo, da so bili cepljeni s cepivom, odobrenim v ZDA ali Evropski uniji, ter se bodo testirali pred in po prihodu v Anglijo.

Sprememba glede Francije je sledila po kritiki iz Pariza, češ da je odločitev diskriminatorna.

Britanska vlada v Londonu lahko določa zdravstvene in potovalne omejitve za Anglijo. Za Škotsko, Wales in Severno Irsko odločitve s teh področij sprejemajo tamkajšnje oblasti, a pogosto pri tem sledijo potezam Anglije.

Velika Britanija je v zadnjih tednih postopoma odpravljala omejitvene ukrepe, saj se ob večanju števila cepljenih manjša število hospitalizacij covidnih bolnikov. Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je doslej prejelo okoli 88,7 odstotka vseh odraslih, 73,2 odstotka pa oba odmerka.