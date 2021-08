Na Trubarjevi ulici sredi Ljubljane se je nekaj po šesti uri včeraj zvečer 37-letnik sprl z dekletom. Na pomoč ji je priskočil drug moški, ki pa je za to drago plačal. 37-letnik ga je pretepel, nato pa grozil še s plinsko pištolo, s katero je streljal v zrak, so nam potrdili na PU Ljubljana. Oškodovanec je bil lažje poškodovan.

Policisti so ga kmalu prijeli v bližini dogodka in mu odvzeli prostost, so še potrdili na PU Ljubljana. »Med postopkom se je osumljenec upiral, udaril policista in vsem grozil,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi s PU Ljubljana. Plinsko pištolo so mu zasegli, njega pa v lisicah odpeljali s seboj.

Policisti zbirajo informacije o kaznivih dejanjih nasilništva ter preprečitvi uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Danes naj bi stopil pred preiskovalnega sodnika.