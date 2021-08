Družbeno in ekonomsko življenje na Kubi je na mejah vzdržnosti: zaradi pandemije covida-19, ki je turistično industrijo spravila na kolena ter paralizirala celotno gospodarstvo, zaradi 60 let ameriških sankcij, ki so se v času Trumpove administracije okrepile še za dodatnih 243 ukrepov, in zaradi vprašljivega modela razvoja ob togih ideoloških političnih prvinah. Pomanjkanje hrane, zdravil, energentov in drugih nujnih življenjskih potrebščin je julija privedlo do množičnih uličnih protestov, ki so prebudili komunistične voditelje in državne birokrate. Prvič v zgodovini revolucije sta vlada in komunistična stranka, ki ju vodi predsednik države Miguel Diaz-Canel, pristali na reševanje krize s sprejemanjem humanitarne pomoči, kar so v preteklih, Castrovih časih tudi v najhujših situacijah odločno zavračali z zatrjevanjem, da gre za znak šibkosti oziroma tujega vmešavanja v kubanske notranje zadeve. Tokrat Diaz-Canelu ni preostalo drugega, kot da je z odprtimi rokami sprejel mednarodno pomoč in odpravil carinske dajatve na te pošiljke iz tujine.

Lastno cepivo, a zaradi sankcij ZDA brez injekcij za cepljenje

Zadnji teden tako na Kubi sleherni dan pristajajo letala in ladje s humanitarno pomočjo. Ob Kitajski, Vietnamu, Rusiji in Argentini je bila Mehika ena prvih latinskoameriških držav, ki so se odzvale na klic v sili. Do torka je poslala ladji z več sto tonami stročnic, žitaric, moke, sladkorja, konzerv in drugih živil, zdravili in medicinsko opremo, med drugim tlačnimi posodami z medicinskim kisikom, pa tudi sto tisoč sodi goriva za električne generatorje za bolnišnice, ker je na otoku občasno motena oskrba z elektriko.

V Havani je v petek pristalo tudi tovorno letalo iz Bolivije s 16,5 tone hrane in medicinskih pripomočkov, med katerimi je 2,5 tone injekcij, milijone teh sta prav tako poslali Mehika in Argentina. Čeprav so na Kubi razvili in proizvajajo lastno cepivo proti covidu-19, je cepljenje prebivalstva zaviralo pomanjkanje brizg, ki jih država zaradi embarga ZDA ne more kupovati na prostem trgu.

Na otoku se zdaj širi nov val okužb s koronavirusom. Zdravstveni sistem, ki sicer velja za enega najboljših na svetu, se bliža kolapsu. V nedeljo so potrdili 9747 okužb in 85 smrti, od začetka epidemije je zbolelo nekaj manj kot 400.000 ljudi, 2845 jih je umrlo.