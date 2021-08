V Libanonu so se včeraj spomnili obletnice lanske silovite eksplozije, morda največje nejedrske, kar jih je kdaj zakrivil človek. Vzela je več kot dvesto življenj in verjetno za mnoga leta spremenila podobo Bejruta, ko je razneslo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga skladiščili v pristanišču. Obletnico so pospremili protesti svojcev žrtev, več kot 7000 ranjenih in drugih, ki so utrpeli posledice razdejanja. Ljudje so nezadovoljni, ker ni pravice, ni obnove in ni odškodnin prizadetim, obenem pa življenje v Libanonu otežujejo še visoka inflacija ter velika gospodarska in tudi politična kriza, saj se že deset mesecev ne morejo dogovoriti o sestavi vlade. Zaradi eksplozije niso na odgovornost poklicali še nobenega višjega državnega uslužbenca. Visoki politiki v Libanonu uživajo imuniteto in ena glavnih zahtev prebivalcev je, da se ta odvzame vsem in da se začne neodvisna mednarodna preiskava.

Stotisoče ton nevarnih ruševin

Tako so včeraj, medtem ko je v pristanišču potekala spominska slovesnost, v bližini parlamenta potekali protesti. Nekateri so proti poslopju metali kamenje, policija je uporabila vodne topove in solzivec ter streljala v zrak. Najmanj šest ljudi je bilo poškodovanih. »Nikoli ne bomo pozabili ali jim oprostili. In če jih ne morejo pripraviti do tega, da bi odgovarjali, jih bomo mi, z lastnimi rokami,« je za Reuters dejala Hijam Al Bikai in v rokah držala fotografijo sina, ki je umrl v eksploziji, ko se je nanj porušil zid.

Njene posledice so še vidne na mnogih koncih Pariza na Bližnjem vzhodu, kot pravijo Bejrutu ali so vsaj mu. Pristanišče spominja na tarčo bombardiranja. V zrak moli velikanski silos za žito, vidno načet in neobnovljen je videti kot kakšen osamelec in čaka, da se zgane birokracija. V eksploziji je bilo uničenih ali poškodovanih 77.000 stanovanj, brez doma je ostalo 300.000 ljudi. Svetovna banka neposredno gmotno škodo ocenjuje na 3,2 do 3,9 milijarde evrov. Ostalo je več sto tisoč ton ruševin, ki verjetno vsebujejo škodljive kemikalije, navaja organizacija Human Rights Watch (HRW), ki je v torek objavila obsežno poročilo o dogodku.