Natalija Milovanović: Samoumevno (Center za slovensko književnost, 2021) Samoumevno je pesniški prvenec Natalije Milovanović (1995), ki je odraščala v Srbiji in Bosni, študij pa nadaljevala v Sloveniji in Avstriji. Te pesmi so odsev avtoričine bivanjske izkušnje, zaznamovane s politiko in dvojezičnostjo, obenem so politične in kozmične, ekonomične in polne domišljenih podob, ugotavlja v spremni besedi Muanis Sinanović. Pesnica se izogne neposredni angažiranosti in zagrenjenosti, ne pa tudi dobri meri ironije.

Melita Puklek Levpušček, Katja Depolli Steiner (ur.): Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah (Založba FF UNI LJ, 2021) Monografija Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah, ki sta jo uredili Melita Puklek Levpušček in Katja Depolli Steiner, predstavlja poučevanje psihologije, ki ima v naših srednjih šolah dolgoletno tradicijo. Različni avtorji tako v svojih prispevkih raziskujejo profesionalni razvoj učitelja psihologije, igro vlog kot pristop za spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja, kritično mišljenje pri pouku psihologije in tudi pouk psihologije na daljavo v času epidemije…

Jasmin B. Frelih: Piksli (Beletrina, 2021) Jasmin B. Frelih se je že dokazal z romanom Na/pol, kratkoprozno zbirko Ideoluzije in eseji Bleda svoboda, zdaj so tu še kratke zgodbe v Pikslih. Njihovi protagonisti so tik pred izbruhom pandemije tudi sami pod pritiskom – preganjajo jih travme, spomini, čustva, vanje posegajo algoritmi, sistemi nadzora, diabolični sodelavci in drugi mukotrpni sopotniki… Mlada ženska v primežu pohlepa ali spomini zaljubljenega para v trenutku razhoda utripajo pred bralcem kot izginjajoča podoba.

Francis Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby (Mladinska knjiga, 2021) Z mislijo na prihodnjo generacijo maturantov so pri največji slovenski založbi že na novo izdali roman Veliki Gatsby, ki ga je leta 1925 izdal ameriški avtor Francis Scott Fitzgerald. V delu, ki zdaj velja za enega največjih ameriških romanov, je mestoma avtobiografsko popisal zgodbo o nesojeni ljubezni, čeprav je na velikem platnu pravzaprav očrt ameriške družbe v dvajsetih letih 20. stoletja, ki so naposled prinesla boleč propad velikega ameriškega sna. Prevod je delo Tomaža Metelka.