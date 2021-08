Polfinalni obračun olimpijskega košarkarskega turnirja med Slovenijo in Francijo je pred vrati, po videnem do zdaj pa je jasno, da bo eden ključnih dvobojev pod obema obročema. Pri galskih petelinih tam gospodari trikratni najboljši obrambni košarkar lige NBA Rudy Gobert, ki je pravi orjak in s svojo prezenco uspešno brani raketo svojega moštva pred prodori nasprotnikovih igralcev ter skrbi, da dvakrat pomislijo, preden se zaženejo pod koš. A zdi se, da ima Slovenija idealnega košarkarja, ki Goberta lahko izvleče iz rakete. To je naturalizirani Američan Mike Tobey, ki je pri 213 centimetrih dober strelec izza črte za tri točke, zato ga bo moral Francoz tam tesno pokrivati. Po drugi strani se bo Tobey z Gobertom težko kosal v obrambi, a je pozitivna novica zanj ta, da Francozi na svojega glavnega centra v napadu ne stavijo veliko, saj mu redko spuščajo žoge pod obroč.

Da je Mike Tobey danes del košarkarske pravljice na olimpijskih igrah v Tokiu, je pravzaprav pravo naključje. Na njegovem mestu bi namreč moral biti njegov rojak Jordan Morgan, ki je uspešno in predvsem borbeno za Slovenijo nastopal v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, a si nato proti koncu sezone poškodoval koleno, moral pod nož in olimpijskih sanj, ki jih je sicer ves čas izpostavljal, je bilo zanj konec. V vodstvu Košarkarske zveze Slovenije so hitro staknili glave in po vsej verjetnosti našli še boljšo rešitev v soigralcu Klemna Prepeliča pri Valencii Tobeyju. Birokratski mlini so se hitro odvrteli in 26-letnik je še pravočasno prejel slovensko državljanstvo. V moštvo se je vklopil ekspresno, saj ima izjemen karakter, hkrati pa se je tudi zavedal, kakšno priložnost za lastno promocijo je dobil. Poseben tandem tvorita predvsem z Luko Dončićem, saj ga slovenski organizator igre pogosto najde samega pod ali nad obročem. Tobey namreč premore izjemen občutek za postavljanje in odvajanje po postavljenih blokih. V igranju za slovensko reprezentanco izjemno uživa, kar pogosto poudari. »Živim sanje, iz katerih se ne želim nikoli zbuditi,« je dejal po četrtfinalni zmagi proti Nemčiji Tobey, ki ima v domovini strastna navijača v mami in očetu. Razkril je, da sta pred hišo izobesila velikansko slovensko zastavo in da sta nanj izjemno ponosna.

Mednarodno precej bolj priznan je Rudy Gobert, ki je eno glavnih francoskih orožij na tokratnih olimpijskih igrah. 216 centimetrov visoki orjak, ki rad gleda filme, plava, posluša glasbo in igra biljard, se je v ligo NBA prebil po tiho. Na naboru leta 2013 ga je izbral Denver, ki ga je nato v menjavi poslal v Utah. Tam si je Gobert ustvaril dom in skozi leta postal eden najboljših centrov v najmočnejši ligi na svetu. Pred kratkim je s klubom podpisal novo petletno pogodbo za kar 205 milijonov dolarjev. Znan je tudi po tem, da je za nekaj mesecev ustavil ligo NBA, saj je bil marca lani prvi košarkar, ki je bil pozitiven na koronavirus, le dan pred tem pa se je iz vsega skupaj delal norca.