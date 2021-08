Strateški interes

Slovenska vlada je včeraj na dopisni seji odločila, da bomo Zelenortskim otokom, državi v Zahodni Afriki, podarili 150.000 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca, saj da imamo po madžarski donaciji Sloveniji v skladišču ta hip viške tega cepiva. Ob tem so v vladi zapisali, da so se za to odločili, ker cepivo podarjamo državam, ki »so za Slovence turistično ali poslovno zanimive, med katera sodijo tudi Zelenortski otoki«.