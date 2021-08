Tihotapljenje tujcev v obljubljene evropske države je donosen posel, saj ti pomoč pri ilegalni poti drago plačajo. Ena od kriminalnih združb jim je za pot iz BiH do Italije zaračunala okoli 3500 evrov, je pokazala preiskava ljubljanskih kriminalistov. Člani hudodelske združbe so najmanj od lani do letos organizirali prepovedane prehode meje in prevoze prek Slovenije, in sicer za najmanj 116 Afganistancev, Pakistancev in Bangladeševcev. V preiskavi so se osredotočili na pet oseb, ki so imele znotraj združbe vsaka natančno določeno vlogo. Iz BiH so jih prek Hrvaške spravili do Italije, vmes pa jih tudi skrivali. V določenem trenutku so bila življenja tujcev resno ogrožena, so potrdili na policiji. Pri nas je združbo vodil slovenski državljan iz Ljubljane, v Italiji najmanj trije doslej neidentificirani člani. Kriminalisti so do pomembnih informacij prišli tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi – tajnim opazovanjem, nadzorom elektronskih komunikacij in kontrolo bančnih podatkov. 10. maja letos so aretirali dva državljana Slovenije in enega iz BiH, preiskovalni sodnik je za vse tri odredil pripor. Policija ocenjuje, da so si člani združbe nagrabili za več kot 400.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Zvišali so kazen Konkurenco jim je pri tihotapljenju delala druga združba, ki je najmanj 91 državljanom Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka in Bangladeša prav tako pomagala pri nezakonitem prehodu meje. Sredi junija so aretirali štiri osebe, preiskovalni sodnik je tri osumljence poslal v pripor, za osumljenko pa odredil hišni pripor. Preiskovalci so tudi v tem primeru izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, sodelovali so še z italijanskimi in hrvaškimi organi. Člani te hudodelske združbe naj bi zaslužili nekaj manj kot 29.000 evrov. Septembra lani je minister za notranje zadeve Aleš Hojs dejal, da je organiziran trg za tihotapljenje migrantov v polnem razcvetu. Opozoril je, da so se tihotapci prilagodili razmeram, da mobilni telefon uporablja samo še vodja skupine, kar organom pregona oteži sledenje. Junija lani so poslanci zvišali kazni za organizatorje nezakonitih prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju pri Sloveniji. Kazen za tihotapce tujcev v Slovenijo so z dotakratnih petih zvišali na od tri do deset let zapora, na enak način so kazen zvišali tistim, ki pomagajo pri nezakonitem preseljevanju v Slovenijo s preslepitvijo pristojnih organov. Kazen so zvišali tudi za tiste, ki pri obeh navedenih kaznivih dejanjih pridobijo nesorazmerno premoženjsko korist ali jih zagrešijo v hudodelski združbi, in sicer z zdajšnjih od enega do osmih let zapora na od tri do 15 let zapora. tak