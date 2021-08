Tri številke, ki jih ima vsak državljan, od katerih se ena pojavlja na obeh karticah, je EMŠO. Druga je davčna številka. Tretja je številka zdravstvenega zavarovanja. Prilagojeni čitalec zdravstvene, osebne ali kartice ZZZS bo pa ja pri vhodu v javne prostore odpiral vrata, ne da to preverjajo gostinci ali cariniki. Vstaviš plastiko v čitalec, na monitorju pa je ali pa ne. In to je to.

Ta vlada, ki se gre digitalno preobrazbo nebistvenih stvari, da potroši denar, ki ga nimamo za stvari, ki niso nujno potrebne, ni sposobna povezati cepljenja z nobeno od teh treh številk. Vrhunec digitalizacije tega prostora je stanje v vrstah za cepljenje in izpis QR-kode na papir.

Vsi državljani nimajo ali ne uporabljajo telefona, zlasti ne pametnega. Ukrepi te vlade, ministrov in državnih sekretark so dejansko iskanje kota v okrogli sobi. Medtem pa se ljudje kužijo, umirajo, zaradi neresnih ukrepov se dela gospodarska in kulturna škoda.

Vrhunec pa je milijon za programsko opremo ter 8000 evrov mesečnega vzdrževanja za delitev te kode prek digitalnega dostopa. Na način, ki je bil v nasprotju z zakonodajo, so to kodo, namenjeno kontroli prestopa meja, uvedli kot lokalno kontrolo vstopa. Ali kot so hitre teste uporabljali proti temu, kar piše na navodilih za uporabo. Digitalizacija tega prostora po vseh nevednostih vlade in njenih služb je v tem, da ponarejanje tega dokumenta v zgodovini česar koli in kjer koli na planetu še ni bilo tako enostavno. Nekje se je stvari preslikavalo, tiskalo, kopiralo, zdaj je dovolj klik na telefonu in imaš fotografijo kode, ki odpira vrata.

QR-koda je matrična oziroma dvodimenzionalna (2D) črtna koda, ki jo je za potrebe avtomobilskega proizvajalca Toyota leta 1994 razvila njegova podružnica Denso-Wave. Ime QR je kratica za angleški besedi »Quick Response«, kar pomeni »hitri odziv«. Hitrost odzivanja te vlade pa je leto in pol časa in četrti val okužb. Niti en DSO, UKC, ZD še nima ustreznega odvajanja zraka. Glede na to, da v vladi negujejo ljudsko izročilo in so poslali Dodiku našega veleposlanika, oblečenega v meksikanca, me ne bo presenetilo, če kakšne kode vklešejo tudi v kamen.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap