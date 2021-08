Nepreslišano: Tanja Keršmanc, novinarka

Pri uvrstitvi Plečnikovih del na Unescov seznam svetovne dediščine ne gre samo za opomnik vsem nam o tem, kakšno vrednost imamo v svoji neposredni okolici. Gre za nedvoumno opozorilo lokalni in državni politiki, da je treba s to dediščino ravnati kar najbolj skrbno, jo negovati in varovati pred škodljivimi vplivi vseh vrst. Ne gre pozabiti, da pri tem ni nič manj kot fizično ohranjanje in strokovno obnavljanje spomenikov pomembna odgovornost za vse, kar se dogaja v okolici zaščitene dediščine. V povezavi z najnovejšim vpisom Plečnikovih del torej tako državo kot mesto Ljubljana poleg večjega turističnega izkupička čaka predvsem velika odgovornost.