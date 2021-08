Festival Reciklart: Z recikliranjem do grajenja skupnosti

Z delavnico izdelovanja peresnic in etuijev za mobitele iz obrabljenih zračnic se v AKC Metelkova mesto danes začenja 7. festival Reciklart. Umetniški festival recikliranja in kulture DIY bo do nedelje vabil tudi na koncerte, performanse in filmsko projekcijo.