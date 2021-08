Epidemija narašča vse hitreje, čeprav smo na vrhuncu počitniške sezone, kar deluje kot delno zaprtje države. Lansko leto je v tem obdobju epidemija upadala. Vse pomembnejšo vlogo ima naraščajoče lokalno okuževanje, ki je že prevladujoče, v danes objavljeni analizi ugotavljajo na inštitutu.

Kot opozarjajo, bi jeseni v bolnišnicah lahko presegli drugi val epidemije covida-19, če se ne bomo pravočasno dovolj precepili. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo treba cepiti vsaj vse starejše od 40 let, zaželena precepljenost odrasle populacije pa je nad 90 odstotkov.

Bolniki s covidom-19 večinoma starejši

Bolniki s covidom-19, ki so trenutno nameščeni v slovenskih bolnišnicah, so različnih starosti, večinoma gre za starejše ljudi. Najmlajši v UKC Ljubljana je star 29 let in najstarejši 87 let, v UKC Maribor pa so danes sprejeli tudi mladostnika. Med hospitaliziranimi covidnimi bolniki je tudi oseba, ki je polno cepljena proti covidu-19.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so imeli doslej po besedah Mateje Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja hospitalizirane skupno tri osebe, ki so kljub cepljenju proti covidu-19 zbolele za to boleznijo. V vseh teh primerih je šlo za blažji potek bolezni in osebe s pridruženimi boleznimi, ki vplivajo na imunski sistem.

»Trenutno je hospitalizirana ena oseba, ki je polno cepljena proti covidu-19, vendar so njene temeljne bolezni takšne, ki vplivajo na imunski sistem in s tem tudi na odgovor na cepljenje,« je danes pojasnila Logarjeva. Pojasnila je, da je bila omenjena oseba cepljena proti covidu-19 aprila. Tudi pri ostalih dveh primerih je šlo za osebi z imunskimi pomanjkljivostmi. »Pri obeh je potekala bolezen bistveno blažje kot pri ostalih bolnikih s podobno diagnozo, ki niso bili cepljeni,« je povedala.

Povprečno trajanje hospitalizacije bolnikov s covidom-19 je odvisno od tega, ali gre za zdravljenje na navadnem oddelku ali v enotah za intenzivno terapijo. »Večinoma hospitalizacija na navadnih oddelkih traja od sedem do devet dni, seveda je pa bistveno daljša, če gre za zdravljenje v enoti za intenzivno terapijo,« je pojasnila Logarjeva.

Bolniki s covidom-19 so v UKC Ljubljana nameščeni v prostorih klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter diagnostično-terapevtskega servisa. Trenutno jih je po najnovejših podatkih 21, od tega trije potrebujejo intenzivno terapijo. Stari so od 29 do 87 let. »Na začetku so bili bolniki pretežno res samo starejši od 50 let, v zadnjega pol leta pa videvamo tudi mlajše od 40 let. Imeli smo tudi že 17-letno osebo, a ti primeri so redki,« je dejala Logarjeva.