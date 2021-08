Maruša Mišmaš Zrimšek se je v olimpijskem teku na 3000 metrov z zaprekami v Tokiu odlično odrezala. Zasedla je šesto mesto in še drugič v sezoni popravila slovenski rekord, ki zdaj znaša 9:14,84. Nekaj časa je bilo videti, da se bo celo borila za bronasto kolajno, a ji je na koncu zmanjkalo moči, tako da je končala na šestem mestu.

»Dala sem vse od sebe, v cilj sem pritekla mrtva. Zadnje tri ovire sem komaj preskočila, noge so me že močno bolele. Za to ni kriva vročina, saj jo kar dobro prenašam, enostavno sem želela biti blizu najboljšim, da mi je to uspelo, sem porabila vse moje moči,« je po teku dejala Grosupeljčanka.

Zaradi tega je v Tokio tudi prišla, čeprav ni hotela napovedovati rezultatov, pa je zdaj vendarle priznala, da je imela v glavi tudi kolajno. »Mislim, da so jo imele vse tekmovalke, ki so stale na startu. In vse so imele tudi možnosti, če bi se jim vse poklopilo. Dala sem si priložnost, bila celo nekaj časa na tretjem in četrtem mestu, priborila sem si priložnost, na koncu je malo zmanjkalo. A sem tudi brez nje vseeno ponosna,« je dejala Mišmaš Zrimškova, ki je olimpijsko tekmo vzela kot vse druge.