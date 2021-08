»Dala sem vse od sebe. V cilj sem pritekla mrtva. Zadnje tri ovire sem komaj preskočila, noge so me že močno bolele. Za to ni kriva vročina, saj jo kar dobro prenašam. Želela sem biti blizu najboljšim, da bi mi to uspelo, pa sem porabila vse svoje moči,« je po nastopu povedala 26-letna Maruša Mišmaš Zrimšek, ki po poroki živi v Kamniku, zaradi poškodbe pa ni mogla nastopiti na olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu de Janieru.

Državni rekord izboljšala za skoraj dve sekundi Finalni tek v Tokiu je začela sredi skupine in bila vseskozi v stiku z vodilnimi. Ko se je v drugem krogu vodilna skupina oddaljila, se je z dobrim pospeševanjem priključila vodilni deveterici, ki se je nato skrčila na šest tekmovalk. Dva kroga pred ciljem je bila že na četrtem mestu, v zadnji krog je vstopila kot peta in šele v zadnjih metrih jo je prehitela velika evropska tekmica Gesa Felicitas Krause iz Nemčije. »Vse tekmovalke, ki smo stale na startu, smo lahko razmišljale o kolajni. Vse smo tudi imele možnost, če bi se vse poklopilo. Priborila sem si priložnost, bila celo nekaj časa na tretjem in četrtem mestu, na koncu je malo zmanjkalo. Tudi brez kolajne sem vseeno ponosna na svoj nastop,« je dejala Mišmaš-Zrimškova, ki se je veselila svojega največjega dosežka v karieri in državnega rekorda 9:14,84. Izboljšala ga je že drugič letos. V Tokiu je tekla sekundo in 98 stotink hitreje kot ob rekordu na diamantni ligi 28. maja v Dohi. Pravi, da ni čutila nobenega dodatnega pritiska. »Tako sem bila osredotočena, da sploh nisem razmišljala, da tečem na olimpijskih igrah. Pred dvema letoma sem na svetovnem prvenstvu v Dohi (12. mesto, op. p.) tekla na enaki tekmi in z isto konkurenco. Nobene razlike ni bilo, razen da so tu olimpijski krogi in da z izjemo pravih ljubiteljev atletike prvenstva v Dohi nihče ni spremljal, tukaj pa tekmovanje spremljajo vsi,« je razlagala študentka magistrskega študija biokemije.