Pestner se spominja, da je prvo predlogo teksta napisal Toni Gašperič: »Besedilo je imelo naslov Kadar ljubim, lažem. Samo po sebi je bilo zelo dobro, vendar se nekako ni najbolje prilegalo melodiji. Zato smo prosili Marijana Petana, da si je zamislil nov tekst.«

Da je prišlo do tega dueta, ni prav veliko presenečenje. Pestner razloži: »Oba sva Celjana, skoraj vrstnika, od Bobinca sem starejši dve leti. Njegove pevske sposobnosti je pravzaprav odkril moj oče. S Franjevim očetom sta bila prijatelja in ta ga je nagovoril, da malo preizkusi pevske sposobnosti njegovega sina, ki je takrat končeval osnovno šolo. Moj oče je namreč v tistih časih našel marsikateri talent. Najprej je Franjo posnel, še z otroškim glasom, pesem Mama, zlata mama. V nadaljevanju sva mnogokrat sodelovala pri različnih studijskih snemanjih.« Bobinac je zatem petje potisnil v ozadje, začel dirigirati oktetu ter odšel v Francijo, kjer je študiral strateško upravljanje, mednarodno poslovanje, multikulturni menedžment in znotrajevropski menedžment. Leto pred pesmijo Bisere imaš v očeh je Pestner naredil skladbo Poet, s katero se je Bobinac leta 1977, kot devetnajstletnik, predstavil na Slovenski popevki.

Ob 30. jubileju Pestnerjeve pesmi 30 let, leta 2001, je izšel dvojni CD z njegovimi uspešnicami. Na prvi zgoščenki so posnete na novo in na drugi v originalih. Med njimi je seveda tudi Bisere imaš v očeh.

Izvajalca Oto Pestner in Franjo Bobinac

Glasba Oto Pestner

Besedilo Marijan Petan