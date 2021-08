Vkrcanje športnice na let za Dunaj okoli 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času je bilo presenečenje, a vendarle je pričakovati, da se bo iz avstrijske prestolnice odpravila naprej proti Varšavi, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP. Na Dunaj naj bi prispela danes popoldne okoli 15. ure.

Štiriindvajsetletno Timanovsko je beloruski olimpijski komite konec minulega tedna izključil iz olimpijske odprave, v okviru katere naj bi po prvotnih načrtih v ponedeljek nastopila v teku na 200 metrov. Uradno naj bi brez mesta v beloruski olimpijski odpravi ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja, a dejansko naj bi bila ta odločitev posledica njene javne kritike na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.

V nedeljo je bila Timanovska že na poti na letališče v Tokiu, od koder naj bi odletela v domovino, a se je nato odločila ostati na Japonskem in je zaprosila za pomoč Mednarodni olimpijski komite (Mok). Po navedbah beloruske opozicije je za las ušla ugrabitvi in prisilni vrnitvi domov.

Do ponedeljka je bila sprva pod zaščito japonskih oblasti, nato pa je bila na poljskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer je dobila humanitarni vizum. Vlada v Varšavi je Belorusiji očitala »zločinski poskus« ugrabitve športnice.

Mok je v torek sporočil, da je začel uradno preiskavo o primeru beloruske atletinje. Danes je tiskovni predstavnik Moka Mark Adams povedal, da so v torek zvečer prejeli zahtevano poročilo beloruskega olimpijskega odbora, ki ga zdaj preučujejo. Dejal je še, da je Mok ustanovil poseben disciplinski odbor, ki bo ugotavljal dejstva v tem primeru.

25-letni soprog Timanovske, Arsenij Zdanevič, je medtem po poročanju tujih tiskovnih agencij zapustil Belorusijo in pripotoval v Kijev, od koder naj bi odšel v Varšavo in se pridružil soprogi. Zdanevič je ob tem dejal, da s soprogo nikoli nista bila politično aktivna in bi se bila pripravljena vrniti v domovino, če ju tam ne bo doletel kazenski pregon.

A kot poroča AFP, je Timanovska vendarle ena od več kot 2000 beloruskih športnikov, ki so v odprtem pismu beloruskega voditelja ALeksandra Lukašenka pozvali k novim volitvam in izpustitvi političnih zapornikov.

Kot še dodaja AFP, je Lukašenko beloruske olimpijce pred odhodom v Tokio javno posvaril, da od njih na Japonskem pričakuje rezultate. »Razmislite o tem, preden greste. Če se boste vrnili praznih rok, je bolje, da se sploh ne vračate,« jim je dejal. Lukašenka in njegovega sina Viktorja je sicer zaradi ukrepov proti do režima kritičnih športnikov doletela prepoved udeležbe na olimpijskih dogodkih.

Sama Timanovska, ki danes ob odhodu z Japonske ni dajala izjav za medije, je pred tem za britanski BBC zatrdila, da njena dejanja nikakor niso političen protest, saj da »ljubi svojo državo in je ni izdala«. »Gre za napake, ki so jih naredili naši predstavniki na olimpijskih igrah,« je dejala in dodala, da je bila ob odločitvi o izključitvi iz olimpijske odprave presenečena, saj »ni izjavila ničesar političnega«. Kot je še pojasnila, se želi vrniti v Belorusijo, a šele »ko bo vedela, da je to varno«, to pa bo mogoče šele »čez pet ali deset let«.

Za nemški dnevnik Bild je medtem športnica razkrila nekatere podrobnosti o domnevnem poskusu svoje ugrabitve. Glavni trener naj bi tako v nedeljo prišel v njeno sobo in ji povedal, da v ponedeljek ne bo tekmovala v teku na 200 metrov ter da ima 40 minut, da pripravi prtljago in se odpelje na letališče. Že pred tem naj bi ji trener grozil, da bo imela resne težave, če ne bo sledila navodilom in tekla v štafeti.