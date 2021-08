V afganistanski prestolnici je bilo včeraj slišati občasno streljanje, potem pa je v bližini močno zastražene Zelene cone, kjer so tuja predstavništva in vladna poslopja, tla stresla silovita eksplozija, v kateri so umrli najmanj trije ljudje, sedem pa je bilo ranjenih. Po navedbah predstavnika varnostnih sil je bila tarča avtomobila bombe stanovanje afganistanskega poslanca. Sumijo, da so napad izvedli talibani. Eksplozije v Kabulu niso redkost, a zdaj tudi nad prestolnico visi bojazen pred talibansko ofenzivo, ki se je po podeželju obrnila k velikim mestom.

Tako so vladne sile v Laškar Gahu, prestolnici province Helmand na jugu Afganistana, pozvale prebivalce, naj zapustijo domove in se izogibajo območjem, kjer so talibani prevzeli nadzor. General Sami Sadat je po poročanju BBC dejal meščanom, naj »nam oprostijo, če morajo za nekaj dni zdoma«, je pa ob tem dejal, da ne bodo pustili živega nobenega talibana, saj po njegovem mnenju nimajo dovolj sil za vzdrževanje nadzora nad mestom z 200.000 prebivalci. Prebivalci pa ob pozivu k odhodu z domov ne vedo, kam naj gredo. »Streljajo se na vsakem uličnem vogalu v mestu,« je dejal nekdo. Helmand je samo ena od provinc, ki so na udaru silovite ofenzive talibanov, ki je dobila zagon, odkar so ZDA in potem zavezniške države po dvajsetih letih napovedale popoln vojaški umik do 11. septembra, večinoma pa je končan že zdaj. Predsednik države Ašraf Gani je sedanji položaj pripisal prav »nenadnemu umiku mednarodnih sil« in med vrsticami zanj obtožil Američane. ZDA so umik napovedale z dogovorom s talibani pod prejšnjim predsednikom Donaldom Trumpom, sedanji Joe Biden je le nekoliko zamaknil ciljni datum.

ZDA so ob tem zdaj začele evakuacijo tisoče Afganistancev, ki so s svojim delom pomagali mednarodnim silam, ob napredovanju talibanov pa so ogrožena njihova in življenja njihovih družinskih članov. Prvih dvesto prevajalcev je v Združene države prispelo v minulih dneh, potem ko so pridobili posebni vizum. Teh bo na voljo najmanj 8000, ZDA pa se dogovarjajo s Katarjem in Kuvajtom, da bi gostili prosilce, dokler njihove prijave niso obdelane, saj v Afganistanu zaradi nevarnosti težko ostanejo.

Ob vsem tem v Dohi sicer še vedno potekajo pogovori predstavnikov afganistanske vlade in talibanov o prihodnji ureditvi države, ki so se začeli že pred časom na zahtevo ZDA. Vendar so po oceni njihovega odposlanca Zalmaja Kalilzada možnosti za uspeh slabe, saj talibani zase zahtevajo levji delež oblasti. To ni presenetljivo – glede na razvoj dogodkov na terenu in tamkajšnje vojaške uspehe. agencije