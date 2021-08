Kako je lep zdaj ta naš svet?

V Gornjem Gradu se danes začenja 9. Ne-festival gledališča zatiranih, ki letos poteka pod sloganom Kako je lep zdaj ta naš svet. »Več kot leto trajajoča zdravstvena kriza je marsikateri družbeni fenomen potisnila do ekstrema – smo priče in del kolektivnega odziva in empatičnih akcij, in obenem tudi tragičnih zgodb in politične samovolje. Zdravstvena kriza družbenih problemov in neenakosti ni povzročila, temveč jih je zgolj podčrtala z debelim flomastrom. Zdaj se jih morda zavedamo bolj kot prej, a hkrati v krču ne vemo, kako se odzvati,« poudarjajo organizatorji v KUD Transformator. Vse do nedelje bodo tako udeleženci Ne-festivala po metodah gledališča zatiranih iskali odgovore, kako v letu 2021 soustvarjati pravičnejšo družbo. Na seriji delavnic, okroglih miz in performansov bodo raziskovali zakonodajno gledališče, preizkušali se bodo v poeziji zatiranih in se podali na zeliščarska popotovanja. šum