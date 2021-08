Slovenski atlet Kristjan Čeh se vrača s svojih prvih olimpijskih iger, pri 22 letih se je v metu diska uvrstil v finale, kar je bil vseskozi njegov prvi cilj za Tokio. V finalu je osvojil peto mesto. Čeh je letos v pripravah na olimpijske igre v metu diska naredil nekaj dodatnih korakov. Po rezultatih je pred njim samo še Šved Daniel Stahl. Pričakovanja za Tokio so bila zato še precej višja. Čeh je sodil med kandidate za kolajne. K temu, da se mu je odličje izmuznilo, bi lahko prispevale tudi okoliščine, v katerih se je znašel v zadnjem obdobju, ko je ostal brez trenerja, domačega menedžerja in enega glavnih sponzorjev.

Znano je, da je bil vzrok za razpad »sanjskega tria« Čeh-Rajher-Ilešič (Gorazd Rajher je bil trener, Ino Aldo Ilešič sponzor in menedžer) prisotnost Čehovega dekleta Anne Marie Orel na treningih. Metalka kladiva iz Estonije je postala njegova izbranka in par si je med drugim omislil skupne treninge. Rajherju in Ilešiču se je takšno početje zazdelo neprofesionalno, ekipa pa je zato razpadla.

Olimpijski nastop Čeha je za nami, kolajne ni in Orlova je ugotovila, da je pravi čas, da predstavi svojo zgodbo. Osebno izpoved, objavljeno na družbenih omrežjih, je začela neposredno: »V življenju od dveh odraslih moških še nisem bila tako nadlegovana in ustrahovana kot v zadnjih nekaj mesecih.« Orlova se je na Ptuju čutila oropano človekovih pravic – kot osebnost in kot atletinja. Od nje naj bi zahtevali, da zapusti Kristjana, hkrati so jima prepovedali skupne treninge. Kljub temu Čehu nikoli ni svetovala, naj zapusti trenerja in ekipo, s katero je delal. Ravno nasprotno, trudila naj bi se umiriti razmere. Čeprav so s Čehom manipulirali, se je odločila, da pred njegovim najpomembnejšim nastopom ne bo posredovala. »Ko nista bila uspešna, sta ta dva moška šla pred medije s svojo zgodbo, v kateri sem bila osramočena kot nekdo, ki je trenerju ukradel atleta. Tega ne bom več prenašala,« je končala zapis Orlova. Čeh jo je podprl s pripombo, da je nanjo ponosen.

Ni dvoma, da sta moža, ki ju omenja Orlova, Čehov nekdanji trener Gorazd Rajher in menedžer Ino Aldo Ilešič. Rajherja smo dobili med dopustom na hrvaškem Ugljanu. Že pred olimpijskim nastopom je izjavil, da ga Čeh v podobi, ki jo kaže trenutno, ne zanima. Je sobotni tokijski nastop svojega nekdanjega varovanca vendarle spremljal? »Bežno. Midva sva sodelovanje končala junija. Vem, česa je bil takrat sposoben in kaj je bilo v načrtu. Preprosto sva nameravala nadaljevati zgodbo iz februarja letos v Medulinu, ko je na enem od treningov disk poletel 70,10 metra,« je peto mesto, ki ga je osvojil s 66,37 metra dolgim metom, ocenil Gorazd Rajher . Očitke Anne Marie Orel je trener zavrnil mimogrede: »To so laži razburjene deklice. Nikoli se nisem mešal v Kristjanovo zasebno življenje. Ne zdaj ne ob kateri od njegovih prejšnjih zvez. Nasprotno, spodbujal sem ga k polnokrvnemu zasebnemu življenju. A v našem poslu je to lahko samo 'popoldanska obrt'. Ob dopoldnevih sva imela na urniku treninge in tam je veljalo pravilo, ko se dela, se dela na polno. Tudi zato, da bi potem imeli povod za zabavo.« Dokončno še ni prekrižal sodelovanja s Čehom. »Vrata moje pisarne v klubu so mu odprta. Zmeraj pa zahtevam, da igramo z odprtimi kartami – in to igro, v kateri imamo le štiri ase,« v svojem stilu zaključuje Rajher.

Očitno je nastal razdor v ptujskem klubu. Član upravnega odbora je tudi nekdanji odlični metalec krogle Dejan Dokl , ki smo ga prosili za komentar. »Smo v pričakovanju volilne skupščine, kjer bomo izvolili novo vodstvo in novega predsednika. Pred tem smo imeli zbor članov, na katerem so nekateri člani kluba in upravni odbor ocenili, da je zaradi spora in nasprotja interesov prišlo do stanja, ko je treba ukrepati. Naš predsednik Aldo Ilešič je bil hkrati sponzor Čehu. Pomagal mu je zadnja tri leta, tudi ko sta se razšla, je ohranil vlogo predsednika kluba. Čeh je potem ugotavljal, da tukajšnje okolje zanj ni več prijazno in je začel iskati prostor za treninge drugje. Oglasil se je v Mariboru, bil je v Brežicah… Večini članov upravnega odbora kluba se je to zdelo nesprejemljivo, tak tip atleta si tega ne zasluži.«

Ino Aldo Ilešič, nekdanji Čehov menedžer in sponzor ter bivši predsednik Atletskega kluba Ptuj in nekdanji predsednik izvršnega odbora kluba, zapisa Orlove ne komentira. Ne skriva pa razočaranja, tudi ogorčenja zaradi dogodkov, ki so v klubu sledili po njegovem razhodu s Čehom. Konec junija se je na izrednem zboru sestalo vodstvo kluba, kjer so ga suspendirali s funkcij in najavili izredno volilno skupščino. Ob tem je napovedal sodni postopek.

Podprli Čeha, odslovili Ilešiča

Vodstvo AK Ptuj je podprlo atleta in ukrepalo proti članoma njegove ekipe, sicer funkcionarjema kluba. »Zdaj čakamo, da se Čeh po vrnitvi iz Tokia opredeli o prihodnosti. Ker je njegovo dekle iz estonskega Talina, kjer živi tudi trener Gert Kanter, bivši olimpijski in svetovni prvak v metu diska, lahko pride do te povezave. To pa je povezano z dodatnimi stroški, zato je vprašanje, ali ima Čeh za tak korak dovolj denarja – in tudi ni gotovo, ali bi mu tak prestop ustrezal. Sam se ogrevam za pomiritev strasti med Čehom in njegovo dosedanjo ekipo, Rajherjem in Ilešičem,« zaključuje Dokl.

Večinsko mnenje v klubu predstavi še en član upravnega odbora, Aleksander Lorenčič: »Prekinitev sodelovanja s trenerjem in predsednikom kluba je zagotovo vplivala tudi na Čeha. Zlasti psihološko je bilo naporno, izogibanje svojemu stadionu je nepredstavljivo. Vse skupaj je precej bolj kompleksno, kot se predstavlja v javnosti. Žal je bilo v preteklosti prekinitev in odhodov atletov v naši sredini kar nekaj. Pri vsem je bistveno dvoje: odziv in ravnanje trenerja ter predsednika sta bila neprimerna, posledice pa so in bodo precej širše, kot se zdi zdaj. Da vse skupaj za AK Ptuj, ki je svoje dobro ime gradil desetletja, ne prinaša nič dobrega, je jasno. Kristjan je ime našega kluba in mesta ponesel v svet. V prvi vrsti in predvsem pa je človek, ki se je postavil zase in na neki točki rekel, dovolj je. To je treba spoštovati, v celotni zgodbi je on tisti, ki je potegnil kratko, in je ob pritiskih tistih, ki jim je najbolj zaupal, reagiral občudovanja vredno. Najbolj skrb vzbujajoče je, da je bil postavljen pred dejstvo, možnosti za razpravo in iskanje rešitev pa ni bilo. Prepovedati vrhunski atletinji vstop na mestni stadion ne zdrži resne presoje. Govoriti o mešanju profesionalnosti in zasebnosti je le poenostavljanje in manipulacija.«

V klubu so za prekinitev sodelovanja atleta in njegove ekipe izvedeli z zamikom. »Informacije so do nas prišle, šele ko nam jih je predstavil Kristjan. Pred tem se nihče ni mešal v njihov sistem dela, ravno zato ker smo vanj verjeli in jim zaupali,« pravi Lorenčič, ki pričakuje, da bo Čeh kariero nadaljeval na Ptuju, kjer ima odlične pogoje za delo. Podpira ga tudi sedanji menedžer iz Slovaške, ima pa tudi podporo lokalne skupnosti. »Kristjan se mora najprej spočiti, nato pa bo, kot je že povedal, razmislil glede trenerja,« še dodaja Lorenčič.